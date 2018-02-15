Британия обвинила РФ в кибератаке, обрушившейся на Украину

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. МИД Великобритании обвинил российские власти в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya.

Глобальная атака вируса-вымогателя в июне прошлого года поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Британское правительство считает, что власти России, в частности, российские военные, были ответственны за деструктивную атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года. Атака продемонстрировала повторяющееся неуважение к украинскому суверенитету. Безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов… Мы призываем Россию стать ответственным членом международного сообщества", — говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении замглавы британского МИД Тарика Ахмада.

По его словам, атака была замаскирована под попытку вмешаться в бизнес-процессы, однако ее целью было нарушение работы организаций и компаний в Европе. Главной ее целью были финансовый, энергетический и правительственный секторы в Украине, считает замминистра.

"Великобритания отвечает на вредоносную киберактивность, независимо от того, от кого она исходит, а также возлагает ответственность за возмещение ущерба на тех, кто причиняет нам вред. Мы намерены активизировать международные усилия по укреплению свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства", — говорится в заявлении.

Как выяснили эксперты Group-IB, кибератаки вирусов-шифровальщиков NotPetya/ExPetr (атаковавшего в июне энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании в Украине) и BadRabbit (в октябре) были организованы одной хакерской группировкой. BadRabbit атаковал ряд федеральных российских СМИ и финансовые организации, а также объекты инфраструктуры в Украине.

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Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Накануне сообщалось, что федеральный суд в Нью-Джерси приговорил российского гражданина Владимира Дринкмана к 12 годам за киберпреступления и кражу финансовой информации.