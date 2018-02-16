Австралия вслед за Британией и США обвинила РФ в кибератаке

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Власти Австралии обвинило Россию в создании и распространении компьютерного вируса NotPetya. Об этом заявил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор.

Глобальная атака вируса-вымогателя в июне прошлого года поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти РФ поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент", — говорится в заявлении.

В четверг Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры на Украине и ряде других стран в июне 2017 года. Днем ранее аналогичные обвинения в адрес России выдвинул госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад.

В Кремле ранее категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, считают их бездоказательными и беспочвенными.