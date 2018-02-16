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    Австралия вслед за Британией и США обвинила РФ в кибератаке

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    Как отметил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности, "после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти РФ поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент".
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Власти Австралии обвинило Россию в создании и распространении компьютерного вируса NotPetya. Об этом заявил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор.

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    Глобальная атака вируса-вымогателя в июне прошлого года поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    "Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти РФ поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент", — говорится в заявлении.

    В четверг Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры на Украине и ряде других стран в июне 2017 года. Днем ранее аналогичные обвинения в адрес России выдвинул госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад.

    В Кремле ранее категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, считают их бездоказательными и беспочвенными.

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