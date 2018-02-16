Украина усиливает сотрудничество с США из-за "российских кибератак"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Реагируя на вызовы со стороны России. Украина усиливает практическое сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере кибербезопасности, говорится в заявлении посольства Украины в США.

Ранее сообщалось, что Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры в Украине и ряде других стран в июне 2017 года.

"Заявление Белого дома, которая четко указывает, что именно военные РФ осуществили направленную кибератаку NotPetya против Украины в июне прошлого года, а также прогнозы американской разведки об ожидаемом усилении российских киберопераций против нашего государства, которые были обнародованы во время слушаний Комитета Сената США по вопросам разведки 13 февраля, требуют скоординированного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности", — говорится в заявлении, обнародованном на странице диппредставительства в Facebook.

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"Реагируя на эти вызовы, мы усиливаем практическое сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере кибербезопасности: в сентябре прошлого года с Государственным департаментом начат кибердиалог; ведется активная работа с Конгрессом США; развивается взаимодействие с американскими академическими и бизнес-экспертами киберсферы — с Университетом Дж.Вашингтона начато партнерство по кибербезопасности", — добавили в посольстве.

Также отмечается, что поддержанный на прошлой неделе Палатой представителей законопроект об укреплении сотрудничества Украины и США в области кибербезопасности "позволит системно выстроить отношения в этой критически важной для обеих стран сфере и вместе противостоять российской агрессии в киберпространстве".

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"Посольство Украины в США будет продолжать уделять приоритетное внимание развитию сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере кибербезопасности. Уверены, что в глобальном мире, где динамично растут кибернетические угрозы, тесное сотрудничество между нашими странами будет способствовать усилению безопасности и нашей способности противодействовать современным вызовам стран-агрессоров", — резюмировали в дипмиссии.

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В Кремле ранее категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, считают их бездоказательными и беспочвенными. Тем не менее накануне МИД Великобритании обвинил российские власти в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya.