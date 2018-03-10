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    Посольство Украины в США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Трудности перевода. Украина говорит о передаче Javelin, а США - о продаже
    05:57 02.03.2018
    1559Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    В сообщении американского ведомства отмечается, что предполагаемая сделка по продаже комплексов Javelin не будет офсетной, то есть компенсационной. Между тем украинская сторона заявляет о передаче вооружения.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Украина усиливает сотрудничество с США из-за "российских кибератак"
    05:09 16.02.2018
    253Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    В украинском диппредставительстве заявили, что "посольство Украины в США будет продолжать уделять приоритетное внимание развитию сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере кибербезопасности".
    Капитолий США в Вашингтоне
    Стало известно, сколько США выделят Украине в 2019 на военные нужды
    09:33 14.02.2018
    294Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Средства предлагается направить на предоставление военной техники и снаряжения, оборудования и услуг военного назначения, логистическое обеспечение, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины.
    В Вооруженные силы Украины поставили первую партию бронеавтомобилей Козак-2
    Бюджет США санкционирует поставки Украине летальных вооружений - Чалый
    10:31 13.12.2017
    353Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    По словам посла Украины в Вашингтоне, Соединенные штаты "существенно расширили параметра поддержки". Украинские военные смогут проходить лечение в США.
    Гранатомет PSRL
    США поставляет Украине оперативно-тактическое оружие — Чалый
    08:15 05.12.2017
    743
    США поставляют Украине широкий список вооружений, в который входит и летальное оперативно-тактическое вооружение.
    Директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Юрий Луценко на совместной пресс-конференции в Киеве
    Сытник и Холодницкий отправились в США, чтобы помириться с ГПУ
    08:20 04.12.2017
    422Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам посла Украины в США Валерия Чалого, в Вашингтоне собираются участники скандала вокруг агентов НАБУ, которые пытались дать взятку руководству ГМС.
    Флаги США и Украины
    Посольство Украины негативно оценило концерт артистов из РФ в Вашингтоне
    05:59 14.11.2017
    2028Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В посольстве Украины в Вашингтоне выразили сожаление, что "поддержка мероприятия со стороны отдельных важных американских негосударственных структур создает площадку для российской пропаганды и манипуляции общественным мнением в США".
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Граждан Украины нет среди жертв теракта в центре Нью-Йорка
    06:44 01.11.2017
    2270Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов
    Посольство Украины в США выражает соболезнования родным и близким погибших в Нью-Йорке. По предварительным данным, украинцев среди ереди жертв атаки нет.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    МИД: украинцев среди погибших и раненых из-за стрельбы в Лас-Вегасе нет
    18:39 02.10.2017
    95Техасская бойня в церкви
    Согласно сообщению посольствоа Украины в Вашингтоне, на месте происшествия ведутся следственные действия, "предварительно – украинцев среди погибших или раненых нет".
    Белый дом. Архивное фото
    Закон о санкциях США предусматривает 30 млн долларов для Украины
    22:53 02.08.2017
    357США - Россия: санкции преткновения
    По информации посольства Украины в США, законопроект о санкциях предполагает выделение 30 млн долларов на реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины.
    Флаги США и Украины. Архивное фото
    Посольство Украины в США: помощь Вашингтона нужна, чтобы остановить РФ
    01:50 20.05.2017
    246
    Глава политического отдела посольства Украины в США Оксана Шуляр отметила, что текст бюджета США на 2017 год предполагает "предоставление Украине оборонительного летального вооружения".
    Майкл Пенс, Валерий Чалый, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    Чалый сообщил подробности встречи Климкина и Трампа
    22:16 11.05.2017
    473
    По словам посла Украины в США Валерия Чалого, встреча в Белом доме произошла по инициативе украинской стороны и является свидетельством четкой позиции поддержки Украины.
    Флаги США и Украины
    Украина - США. Дипломаты назвали причины сокращения финпомощи
    03:58 26.04.2017
    1188
    В посольстве Украины в США пояснили, что в 2018 году благодаря финансовой стабилизации и ожиданию роста экономики Украины стороны не предусматривают финансовой помощи в форме кредитных гарантий.
    Усику, Ломаченко и Гвоздику подарили флаг с крыши посольства Украины в Вашингтоне
    Усику, Ломаченко и Гвоздику подарили флаг с крыши посольства Украины в Вашингтоне
    04:21 10.04.2017
    277
    По информации посольства Украины в США, государственный флаг, который сняли с крыши посольства, несколько раз побывал в ринге за триумфальный для украинского бокса вечер.
    Валерий Чалый. Архивное фото
    Чалый сообщил, на что пойдет военная помощь Украине в $150 млн
    06:52 12.03.2017
    1325
    По словам посла Украины в США Валерия Чалого, средства предполагается направить на финансирование проектов американской помощи ВСУ, в частности, таких как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения.
    Флаги США и Украины
    Конгрессмены США заверили Киев в продолжении военной поддержки
    01:52 05.03.2016
    1181
    Как сообщает посольство Украины в США, конгрессмен, член Комитета по вопросам вооруженных сил Дункан Гантер проинформировал о состоянии рассмотрения законопроекта "О поддержке украинских военных".
    В Сиэтле открылось Почетное консульство Украины
    В Сиэтле открылось Почетное консульство Украины
    06:48 08.02.2016
    258
    В ходе своей речи посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что открытие Почетного консульства станет дополнительным импульсом для дальнейшего развития тесных связей между Украиной и штатом Вашингтон.
    Валерий Чалый. Архивное фото
    Чалый: в Белом доме надеются, что Обама подпишет оборонный бюджет
    02:59 11.11.2015
    1126
    Как отметил посол Украины в США, "несмотря на уменьшение общей сметы бюджета на $5 млрд, которое стало результатом соответствующих договоренностей, сумма средств, предусмотренных для помощи Украине, не изменилась".
    Флаги США и Украины. Архивное фото
    Посольство Украины в США о вето Обамы на военный бюджет: помощь продолжится
    06:43 23.10.2015
    4275
    Как сообщают украинские дипломаты, объем оборонной помощи для Украины в размере 300 млн долларов, который был поддержан обеими партиями и палатами Конгресса, не вызвал замечаний со стороны Белого дома.
    Барак Обама и Валерий Чалый
    Чалый вручил Обаме верительные грамоты
    23:22 04.08.2015
    219
    Как сообщает пресс-служба украинского посольства, в ходе официальной церемонии Чалый поблагодарил Обаму за всестороннюю поддержку Украины и пожелал американскому народу мира и процветания.
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    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Трудности перевода. Украина говорит о передаче Javelin, а США - о продаже
    05:57 02.03.2018
    1559
    В сообщении американского ведомства отмечается, что предполагаемая сделка по продаже комплексов Javelin не будет офсетной, то есть компенсационной. Между тем украинская сторона заявляет о передаче вооружения.
    Капитолий США в Вашингтоне
    Стало известно, сколько США выделят Украине в 2019 на военные нужды
    09:33 14.02.2018
    294
    Средства предлагается направить на предоставление военной техники и снаряжения, оборудования и услуг военного назначения, логистическое обеспечение, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Украина усиливает сотрудничество с США из-за "российских кибератак"
    05:09 16.02.2018
    253
    В украинском диппредставительстве заявили, что "посольство Украины в США будет продолжать уделять приоритетное внимание развитию сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере кибербезопасности".
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