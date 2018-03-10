В сообщении американского ведомства отмечается, что предполагаемая сделка по продаже комплексов Javelin не будет офсетной, то есть компенсационной. Между тем украинская сторона заявляет о передаче вооружения.
Средства предлагается направить на предоставление военной техники и снаряжения, оборудования и услуг военного назначения, логистическое обеспечение, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины.
В посольстве Украины в Вашингтоне выразили сожаление, что "поддержка мероприятия со стороны отдельных важных американских негосударственных структур создает площадку для российской пропаганды и манипуляции общественным мнением в США".
По словам посла Украины в США Валерия Чалого, средства предполагается направить на финансирование проектов американской помощи ВСУ, в частности, таких как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения.
В ходе своей речи посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что открытие Почетного консульства станет дополнительным импульсом для дальнейшего развития тесных связей между Украиной и штатом Вашингтон.
Как отметил посол Украины в США, "несмотря на уменьшение общей сметы бюджета на $5 млрд, которое стало результатом соответствующих договоренностей, сумма средств, предусмотренных для помощи Украине, не изменилась".
Как сообщают украинские дипломаты, объем оборонной помощи для Украины в размере 300 млн долларов, который был поддержан обеими партиями и палатами Конгресса, не вызвал замечаний со стороны Белого дома.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В сообщении американского ведомства отмечается, что предполагаемая сделка по продаже комплексов Javelin не будет офсетной, то есть компенсационной. Между тем украинская сторона заявляет о передаче вооружения.
Средства предлагается направить на предоставление военной техники и снаряжения, оборудования и услуг военного назначения, логистическое обеспечение, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины.