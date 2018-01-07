Признать "оккупацией" нахождение страны в СССР: Вятрович сделал важное заявление

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Киеву нужно вести работу по признанию пребывания Украины в составе СССР "большевистской и коммунистической оккупацией", заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире 5 канала в пятницу.

"Все чаще в политическом поле звучат уже тезисы, которые звучат на исторической основе. Речь идёт о советской оккупации, об определении большевистского, потом коммунистического оккупационного режима", — сказал Вятрович. Он считает, что должна проводиться соответствующая информационная кампания.

Кроме того, по его мнению, необходимо провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), которая существовала в 1917-1921 годах. В частности, по словам Вятровича, Украинский институт нацпамяти разрабатывает изменения в законодательство о признании наград времён УНР государственными.

"Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период", — сказал Вятрович.

Ранее в институте Вятровича взялись за памятник Екатерине II в Одессе.