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    Россия обвинила США в нагнетании напряженности перед выборами

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    По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, американцы делают шаги, которые направлены "на нагнетание напряженности в двусторонних отношениях в преддверии выборов президента".
    Здание министерства иностранных дел РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что угрозы США ввести новые санкции направлены на нагнетание напряженности в России в преддверии президентских выборов.

    Появилось новое видео перехвата разведчика США российским Су-27. Видео
    Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet/Youtube
    Появилось новое видео перехвата разведчика США российским Су-27

    "Мы слышим каждый день угрозы и разного рода инсинуации, попытки обвинить Россию и российских граждан в некой деятельности, которая не устраивает американскую сторону. Понятно, что все это продолжает негативно сказываться на отношениях двух стран", — заявил Рябков на просьбу прокомментировать подготовку новых санкций против РФ в США.

    "Ясно также, что все это скоординировано с учетом нашего внутреннего календаря. Парадоксальным образом американцы делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, на нагнетание напряженности в двусторонних отношениях в преддверии выборов президента, но при этом продолжают безосновательно, бездоказательно упрекать нас, что якобы мы вмешиваемся в избирательные процессы", — добавил он.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения США в адрес 13 российских граждан во вмешательстве в выборы в этой стране абсурдны и отражают современную американскую политическую реальность.

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