Лавров назвал погром Россотрудничества в Киеве "шабашем"

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал нападение на Российский культурный центр в Киеве как "националистический шабаш".

В субботу около 30 представителей националистических организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. Посольство России в Киеве направило МИД Украины нотупротеста. В воскресенье участники батальона ОУН забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества, побили окна в отделении украинской "дочки" "Сбербанка" и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

"Убеждены, что в Европе не могут не видеть крайне опасного роста на Украине националистических, ксенофобских, неонацистских настроений. Настроения эти всё чаще получают материальное воплощение. Я имею в виду и попытку поджога венгерской церкви в Закарпатье, и шабаш, устроенный в Российском центре науки и культуры в Киеве, попытки нападения на отделения банков", — сказал Лавров на пресс-конференции в Любляне.

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По его словам, складывается впечатление, судя по публикациям в украинской прессе, что "эти действия, включая нападение на Российский центр науки и культуры, включая сожжение российского флага, не просто наблюдаются властями пассивно, как это делала полиция, вызванная на место происшествия, но во многом и поощряются самими украинскими властями".