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    В Госдуме РФ призвали ПА ОБСЕ отреагировать на погром Россотрудничества в Киеве

    Тема:

    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк" (57)

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    Спикер Госдумы Вячеслав Володин также считает важным "дать серьезную оценку шагам украинских властей по ущемлению законных прав национальных меньшинств, в частности в вопросах использования родных языков".
    Вячеслав Володин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ отреагировать на нападение украинских радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве.

    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На глазах полиции. Атака на здания Россотрудничества и "Сбербанка" в Киеве

    "Надеемся на реакцию ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи. Рассчитываю, что в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ не будет двойных стандартов", — заявил Володин на встрече с главой Национального совета Швейцарии Домиником де Бюманом.

    Володин напомнил, что "в прошлом году после нападения в Киеве на российские банки Государственная дума выступила с заявлением и призывом к своим коллегам, в том числе европейским парламентариям, отреагировать на эту варварскую акцию".

    "Ответа от ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, не последовало. Сейчас повторяется ситуация в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве", — указал глава нижней палаты парламента.

    Володин также считает важным "дать серьезную оценку шагам украинских властей по ущемлению законных прав национальных меньшинств, в частности в вопросах использования родных языков".

    "Это вызывает обоснованную критику, в том числе со стороны западных стран", — отметил спикер Госдумы.

    Напомним, в воскресенье активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.

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