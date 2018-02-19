В Госдуме РФ призвали ПА ОБСЕ отреагировать на погром Россотрудничества в Киеве

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ отреагировать на нападение украинских радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве.

"Надеемся на реакцию ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи. Рассчитываю, что в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ не будет двойных стандартов", — заявил Володин на встрече с главой Национального совета Швейцарии Домиником де Бюманом.

Володин напомнил, что "в прошлом году после нападения в Киеве на российские банки Государственная дума выступила с заявлением и призывом к своим коллегам, в том числе европейским парламентариям, отреагировать на эту варварскую акцию".

"Ответа от ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, не последовало. Сейчас повторяется ситуация в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве", — указал глава нижней палаты парламента.

Володин также считает важным "дать серьезную оценку шагам украинских властей по ущемлению законных прав национальных меньшинств, в частности в вопросах использования родных языков".

"Это вызывает обоснованную критику, в том числе со стороны западных стран", — отметил спикер Госдумы.

Напомним, в воскресенье активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.