Атака на Россотрудничество. РФ направила ноты протеста в МИД Украины

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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Посольство РФ после нападений на здание Россотрудничества в Киеве направило ноты протеста в МИД Украины, сообщил МИД РФ.

"Посольством России в Киеве направлены ноты протеста в МИД Украины, оперативно распространено заявление для печати. Оценку случившегося дали наши диппредставительства в ОБСЕ и США. Внимание было обращено на имеющие место на современной Украине крайне опасные тенденции, несущие угрозу международной стабильности и безопасности", — говорится в сообщении МИД РФ.

Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в понедельник в МИД РФ после нескольких нападений на здание Россотрудничества в Киеве, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"(Ему) был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися бесчинствами украинских националистов-русофобов, устроивших с подачи киевских властей 17 и 18 февраля 2018 года провокационные нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) и представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве", — говорится в сообщении МИД РФ.

В воскресенье члены "Организации украинских националистов" (Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии, ОУН-УПА) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

Днем ранее около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром.