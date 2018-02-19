Тренд дня, погромы радикалов: "Нацидеей Украины стала ненависть"

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Сторонники националистические организаций С14 и ОУН устроили на минувших выходных ряд погромов и штурмов. В субботу радикалы из С14 ворвались в здание Россотрудничества в столице. Во время захвата в помещении находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор". Нападавшие расписали помещение Россотрудничества лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина.

В воскресенье акцией "Смерть России" отличились националисты ОУН Николая Коханивского. Они забросали камнями Российский центр науки и культуры в Киеве и разбили окна в отделении украинской "дочки" "Сбербанка". Сотрудники правоохранительных органов присутствовали на месте инцидента, однако в ситуацию не вмешивались.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Погром здания "Сбербанка" в Киеве 18 февраля

Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста в связи с погромом в здании Российского центра науки и культуры и призвало власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук отметил, что за акциями радикалов — очередное шоу, за которым никто не вспомнил о начале расстрелов на Майдане 18 февраля 2014 года.

"Посмотрите, как власть постаралась с информповодами на выходных. И связанная с СБУ С 14 громила Россотрудничество. И "радикалы по вызову" из ОУН бросали камнями во все то же Россотрудничество и имитировали нападение на российские банки. И полудохлый фейковый протест Саакашвили. Зато никто не вспоминает, что 18 февраля начались в 2014-м первые убийства", — написал Корнейчук в Facebook.

По его мнению, после нападений общество не обратило внимание на план бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена по миротворцам в Донбассе и полнейший провал главы государства Петра Порошенко на конференции по безопасности в Мюнхене.

"Мало кто обсуждает ключевой для страны "план Расмуссена" и очередное публичное унижение Порошенко в Мюнхене". Вот это и есть политтехнологии. Народ должен смотреть предназначенные для него шоу. А не обращать внимание на реальные процессы, не мешая их реализации", — подытожил аналитик.

Скриншот с сайта Facebook

Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что "погромы последних дней, найдут достойное отражение в отчетах разведок стран и посольств в центры".

"И будет там написано приблизительно такое: "Считая нас беспросветными идиотами, подконтрольные власти радикалы, зачем-то громят здания и банкоматы. Погромы-по-вызову под вспышки фотоаппаратов, как бы символизируют ненависть к РФ — самому крупному инвестору и торговому партнеру Украины. Выглядит дико, постановочно, абсурдно и бессмысленно. Так убого, разжигая ненависть, власть, и ее личные радикалы, меняют информационную повестку дня", — добавила Лукаш.

По ее мнению, все погромы отражают всю суть проводимых властями "реформ".

"Это вот и все их реформы. Все перспективы. Вся судьба. Дядьки, громящие культурный центр и банки… Сдержите смех, когда на встречах укродипломаты будут безотрадно и горестно кивать гривами, попрошайничая, и сетуя на всплеск национального самосознания. Эти… сыны сломались. Нужны следующие. Приём", — резюмировала Лукаш.

Скриншот с сайта Facebook

Блогер Александр Скубченко акцентировал на бездействии полиции, назвав правоохранителей "обслугой нацистов".

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"Нацисты в Киеве громили Россотрудничество, Сбербанк России, но полиция им не препятствовала. Просто смотрела. А если я сейчас начну громить ваше управление, вы мне тоже мешать не будете, копы майданом реформированные? Как жертвы стоять будете и смотреть? Или признаете, что сегодня вы – жалкая обслуга нацистов, а не правоохранительный орган?" — задался вопросом блогер.

Скриншот с сайта Facebook

По мнению политолога-международника Владимира Воли, погромы в Киеве — месть России на заявления Порошенко.

"Вот она, месть руководства России за слова Порошенко в Давосе (в Мюнхене — Ред.), чтобы нигде не было видно российского флага. В субботу была первая порция мести, в воскресенье — вторая, а в понедельник — пресс-конференция ОБСЕ по этому поводу", — считает Воля.

Скриншот с сайта Facebook

Журналист Наталья, комментируя погромы, подчеркнула, что национальным продуктом Украины на сегодня становится ненависть.

"Ненавидеть готовы все и за всё: от религии, цвета кожи, до языка и адреса прописки. Ненависть становится стратегическим активом на выборах. Если раньше придумывали кейсы "почему за", то сейчас важнее "против кого". Недовольному народу спешат дать радикальную альтернативу. Показать собственное превосходство проще всего — обгадив нижнего и столкнув ближнего. Как в курятнике", — уточнила Власова.