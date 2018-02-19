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    Аналитика и комментарии

    Тренд дня, погромы радикалов: "Нацидеей Украины стала ненависть"

    Тема:

    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна (54)

    (обновлено: )992172
    Политические эксперты и блогеры прокомментировали нападения сторонников С14 и ОУН Николая Коханивского на здание Россотрудничества и "дочку" российского "Сбербанка".
    Нападение радикалов на здание Сбербанка в Киеве
    фото автора

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Погром здания Сбербанка в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Годовщина расстрела Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев

    Сторонники националистические организаций С14 и ОУН устроили на минувших выходных ряд погромов и штурмов. В субботу радикалы из С14 ворвались в здание Россотрудничества в столице. Во время захвата в помещении находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор". Нападавшие расписали помещение Россотрудничества лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина. 

    В воскресенье акцией "Смерть России" отличились националисты ОУН Николая Коханивского. Они забросали камнями Российский центр науки и культуры в Киеве и разбили окна в отделении украинской "дочки" "Сбербанка". Сотрудники правоохранительных органов присутствовали на месте инцидента, однако в ситуацию не вмешивались.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве 18 февраля

    Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста в связи с погромом в здании Российского центра науки и культуры и призвало власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности. 

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук отметил, что за акциями радикалов — очередное шоу, за которым никто не вспомнил о начале расстрелов на Майдане 18 февраля 2014 года.

    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Что скрывают балаклавы захватчиков Россотрудничества в Киеве?

    "Посмотрите, как власть постаралась с информповодами на выходных. И связанная с СБУ С 14 громила Россотрудничество. И "радикалы по вызову" из ОУН бросали камнями во все то же Россотрудничество и имитировали нападение на российские банки. И полудохлый фейковый протест Саакашвили. Зато никто не вспоминает, что 18 февраля начались в 2014-м первые убийства", — написал Корнейчук в Facebook.

    По его мнению, после нападений общество не обратило внимание на план бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена по миротворцам в Донбассе и полнейший провал главы государства Петра Порошенко на конференции по безопасности в Мюнхене.

    "Мало кто обсуждает ключевой для страны "план Расмуссена" и очередное публичное унижение Порошенко в Мюнхене". Вот это и есть политтехнологии. Народ должен смотреть предназначенные для него шоу. А не обращать внимание на реальные процессы, не мешая их реализации", — подытожил аналитик.

    Скриншот с сайта Facebook

    Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что "погромы последних дней, найдут достойное отражение в отчетах разведок стран и посольств в центры".

    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На глазах полиции. Атака на здания Россотрудничества и "Сбербанка" в Киеве

    "И будет там написано приблизительно такое: "Считая нас беспросветными идиотами, подконтрольные власти радикалы, зачем-то громят здания и банкоматы. Погромы-по-вызову под вспышки фотоаппаратов, как бы символизируют ненависть к РФ — самому крупному инвестору и торговому партнеру Украины. Выглядит дико, постановочно, абсурдно и бессмысленно. Так убого, разжигая ненависть, власть, и ее личные радикалы, меняют информационную повестку дня", — добавила Лукаш.

    По ее мнению, все погромы отражают всю суть проводимых властями "реформ".

    "Это вот и все их реформы. Все перспективы. Вся судьба. Дядьки, громящие культурный центр и банки… Сдержите смех, когда на встречах укродипломаты будут безотрадно и горестно кивать гривами, попрошайничая, и сетуя на всплеск национального самосознания. Эти… сыны сломались. Нужны следующие. Приём", — резюмировала Лукаш.

    Скриншот с сайта Facebook

    Блогер Александр Скубченко акцентировал на бездействии полиции, назвав правоохранителей "обслугой нацистов".

    Смотрите также: Жесткий погром здания Россотрудничества в Киеве радикалами

    "Нацисты в Киеве громили Россотрудничество, Сбербанк России, но полиция им не препятствовала. Просто смотрела. А если я сейчас начну громить ваше управление, вы мне тоже мешать не будете, копы майданом реформированные? Как жертвы стоять будете и смотреть? Или признаете, что сегодня вы – жалкая обслуга нацистов, а не правоохранительный орган?" — задался вопросом блогер.

    Скриншот с сайта Facebook

    По мнению политолога-международника Владимира Воли, погромы в Киеве — месть России на заявления Порошенко.

    "Вот она, месть руководства России за слова Порошенко в Давосе (в Мюнхене — Ред.), чтобы нигде не было видно российского флага. В субботу была первая порция мести, в воскресенье — вторая, а в понедельник — пресс-конференция ОБСЕ по этому поводу", — считает Воля.

    Скриншот с сайта Facebook

    Новый погром Россотрудничества
    "Россотрудничество"
    Новый погром "Россотрудничества": дерзость радикалов и безмолвие полиции
    Журналист Наталья Власова, комментируя погромы, подчеркнула, что национальным продуктом Украины на сегодня становится ненависть.

    "Ненавидеть готовы все и за всё: от религии, цвета кожи, до языка и адреса прописки. Ненависть становится стратегическим активом на выборах. Если раньше придумывали кейсы "почему за", то сейчас важнее "против кого". Недовольному народу спешат дать радикальную альтернативу. Показать собственное превосходство проще всего — обгадив нижнего и столкнув ближнего. Как в курятнике", — уточнила Власова.

    Скриншот с сайта Facebook

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