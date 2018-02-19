В Администрации президента отреагировали на погромы в Россотрудничестве

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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Администрации президента Украины Петра Порошенко инцидент в офисе Россотрудничества в Киеве назвали "актом вандализма", сказал замглавы АП Константин Елисеев, передает "Радио Свобода".

По его словам, Украина не должна калькировать действия России.

"Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, — неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинцев на российской территории", — сказал Елисеев.

Также он заявил, что Украина уважает право на мирный протест, но произошедшее в Россотрудничестве мирной акцией назвать нельзя.

"Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А то, что происходит, — это не совсем мирное. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто спровоцировал или был непосредственным участником, должны понести соответствующее наказание", — добавил замглавы АП.

Напомним, в воскресенье активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.