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    В Администрации президента отреагировали на погромы в Россотрудничестве

    Тема:

    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк" (60)

    (обновлено: )74405
    В АП заявили, что Украина уважает право на мирный протест, но произошедшее в Россотрудничестве мирной акцией назвать нельзя.
    Нападение радикалов на здание Россотрудничества
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    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Администрации президента Украины Петра Порошенко инцидент в офисе Россотрудничества в Киеве назвали "актом вандализма", сказал замглавы АП Константин Елисеев, передает "Радио Свобода".

    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По его словам, Украина не должна калькировать действия России.

    "Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, — неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинцев на российской территории", — сказал Елисеев.

    Также он заявил, что Украина уважает право на мирный протест, но произошедшее в Россотрудничестве мирной акцией назвать нельзя.

    "Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А то, что происходит, — это не совсем мирное. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто спровоцировал или был непосредственным участником, должны понести соответствующее наказание", — добавил замглавы АП.

    Напомним, в воскресенье активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.

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