Deutsche Welle: выгодно ли Украине покупать российский газ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Заявления о том, что Украина прекратила покупать российский газ, долгое время можно было слышать из уст высшего руководства страны. Об этом неоднократно говорили как президент Петр Порошенко, так и премьер Владимир Гройсман. А на сайте государственной компании "Укртрансгаз" даже был размещен счетчик, который отсчитывал время, прошедшее без приостановленных в ноябре 2015 года закупок голубого топлива из России.

Возвращение к закупкам у "Газпрома"

"Однако в определенный момент упоминания об этом прекратились. Последнее подобное заявление президента датируется 10 ноября 2017 года. Тогда на форуме местных общин Порошенко с удовольствием сообщал, что Украина два года подряд не покупает российский газ. Но уже в тот момент от украинских чиновников можно было услышать: "Никогда не говори никогда". Именно с такими словами 23 октября прошлого года обратился к украинским СМИ вице-премьер Владимир Кистион, заявив, что не исключает возвращения к закупкам российского газа у "Газпрома", — пишет Deutsche Welle.

О том, что "Нафтогаз" может начать покупать газ из РФ уже в марте, 7 февраля заявил председатель правления украинской компании Андрей Коболев. "Мы провели несколько раундов переговоров. Мы надеемся в течение этого месяца на имплементацию решения (Стокгольма. — Ред.) в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это даст возможность уже в марте начать закупки газа у "Газпрома", — отметил Коболев. Он также добавил, что на данный момент был разработан документ, который скоро может быть подписан обеими сторонами. Правда, пока счетчик на сайте "Укртрансгаза" продолжает работать.

Вынужденный шаг "Нафтогаза"

Опрошенных DW экспертов изменение риторики Киева по поводу закупок российского газа не удивляет. Переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" являются следствием решения Стокгольмского арбитража, рассказывает председатель программы энергетических исследований Совета внешней политики "Украинская призма" Андрей Чубик. По словам эксперта, после того как судьи приняли свое решение, украинская компания снова обязана сотрудничать с "Газпромом". "Сейчас нет форс-мажора, позволяющего отказаться от выполнения контракта, избежав финансовых и других потерь", — объясняет Чубик.

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На момент публикации статьи в пресс-службе "Нафтогаза" так и не ответили на вопрос о том, как может выглядеть новое соглашение с российским поставщиком голубого топлива. Но в эфире телепрограммы "Факты" коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что решение арбитража позволило снизить цену российского газа на 20-50 долларов по сравнению со старой формулой. Цена, по словам Витренко, будет зависеть от сезонных колебаний, а сейчас она на 20-30 долларов ниже стоимости газа на немецком рынке "за счет исключения транспортной составляющей". "Газпром" пока не комментирует публично информацию о возобновлении поставок для "Нафтогаза".

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко признает, что российский газ, в итоге, может быть для Украины дешевле европейской альтернативы. Его предварительные подсчеты совпадают с цифрами Витренко. По словам Харченко, разница с ценой газа из Европы действительно может достигать около 40 долларов за тысячу кубометров. Эксперт также напоминает, что в Стокгольме "Нафтогаз" обязали покупать у "Газпрома" только до пяти миллиардов кубометров топлива. "Это лишь треть от нынешнего украинского импорта", — отмечает Харченко.

Трудное решение для Украины

Украинский вице-премьер Кистион еще в октябре прошлого года, говоря о перспективе восстановления закупок российского газа, отметил, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке".

"Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привязывали привлекательными условиями, а потом решали все свои вопросы", — уверял тогда Кистион. Но, несмотря на возможные политические последствия и длительную пиар-кампанию, связанную с отказом от российского газа, украинское правительство и руководство "Нафтогаза" вряд ли будут пытаться помешать восстановлению закупок, говорится в статье.

По словам Чубика, "Нафтогаз" как компания просто не имеет оснований выйти из контракта с "Газпромом" — у ее руководства нет таких полномочий. Теоретически, эта возможность могла бы появиться в результате решительных действий со стороны президента, правительства и парламента, говорит эксперт. "Такими действиями могли бы стать объявление военного положения, разрыв дипломатических и торговых отношений с Россией, но власть вряд ли на это пойдет, чтобы прекратить закупки газа у "Газпрома", — уверен Чубик.

Харченко, указывая на потенциальную выгоду измененного арбитражем контракта для украинского государства, также сомневается в радикальных шагах Киева, направленных на то, чтобы его отменить.

"Если отбросить политическую составляющую, то этот контракт является хорошим как для украинцев, которые получит значительно более дешевый газ, так и для "Газпрома", который давно мечтал вернуться на украинский рынок", — говорит эксперт. Но, по его словам, чтобы избежать дальнейших политических последствий, после окончания действия контракта в 2019 году, Украина должна не продлевать его, а начать работать на европейском рынке голубого топлива по его правилам.