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    В мире

    ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины

    (обновлено: )20501
    Продление санкций против граждан и юрлиц России и Украины согласовали постоянные представители стран Евросоюза, формальное решение ожидается 12 марта. Об этом сообщил источник РИА Новости, пожелавший остаться неназванным.
    Европейский квартал в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Европейский союз 12 марта 2018 года планирует продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, действующие до 15 марта, продление согласовали постпреды стран Евросоюза, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

    "Coreper (комитет потпредов) согласовал. Совет одобрит решение 12 марта", — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
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    Отвечая на вопрос, будут ли индивидуальные санкции продлены на полгода, он сказал: "Да".

    Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.

    Ранее сообщалось, что Европейский суд, расположенный в Люксембурге, принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году. 

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