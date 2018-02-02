Минфин США: эффект от санкций против РФ будет нивелирован без поддержки ЕС

КИЕВ, 2 фев – РИА Новости Украина. Эффект от возможных санкций против суверенного долга РФ может быть нивелирован, если Евросоюз не введет таких же санкций со своей стороны, говорится в специальном докладе минфина США, опубликованном на сайте агентства Bloomberg.

"Расширение санкций США, включая сделки с новым российским суверенным долгом, без соответствующих ответных мер ЕС и других партнеров США могут подорвать совместные усилия по поводу санкций", — говорится в документе.

Там же отмечается, что речь идет, в первую очередь, именно о европейских партнерах, которые играют важную роль на этом рынке.

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По итогам третьего квартала 2017 года крупнейшим держателем российских казначейских бумаг была Франция – 0,7 миллиарда долларов, Италия — 0,6 миллиарда долларов, Великобритания – 0,4 миллиарда. США – всего 0,2 миллиарда долларов. При этом минфин отмечает, что в связи с возвращением российской экономики к росту бумаги становятся все более интересными для инвесторов.

В пятницу, 2 февраля, Блумберг опубликовал доклад Минфина США, в котором говорится, что введение ограничений на госдолг РФ приведет к сдерживанию роста российской экономики, увеличит нагрузку на ее банковский сектор. При этом американский минфин признает, что это может спровоцировать и ответные меры России против интересов США.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

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Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.