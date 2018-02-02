"Мертвые души" в "черном списке" США

Павел Рудяков, эксперт

Обновленный "черный список" США был опубликован 26 января. К удивлению всех, кроме, видимо, самих его авторов, в нем, среди прочих лиц физических и юридических, оказались уже покойные Слободан Милошевич и Горан Хаджич. Если это не техническая ошибка, то получается, что есть такая вина перед Америкой, от которой не освобождает даже смерть. Если есть, то на Милошевиче она лежит, как, пожалуй, мало на ком. Насолил он американцам в бытность свою президентом СР Югославии. Крепко насолил! Долго не позволял им осуществить в полной мере их план по переустройству пространства бывшей СФР Югославии. Сопротивлялся упорно, умело. Но и месть американская ему, его стране и народу оказалась страшной. Бомбы и ракеты падали на города и села, мосты и больницы, жилые дома и редакции СМИ. Отомстили так, что и сегодня, почти двадцать лет спустя после агрессии США и НАТО против Югославии, забыть о том, что случилось, не получается ни у тех, кто пережил тот ужас, ни у их детей.

Американские "черные списки", публикуемые каждый год, не составляются всякий раз заново, а только обновляются. В них фигурируют тысячи, если не десятки тысяч, человек, организаций со всего мира. Средний объем каждого такого документа исчисляется почти тысячью страниц! Те, кто туда попадает, в основном, подозреваются американскими властями в причастности к незаконной финансовой, экономической, криминальной деятельности, обвиняются в военных преступлениях или терроризме. Чтобы быть удостоенным "чести" оказаться в таком списке, не обязательно, чтобы вина была доказана в судебном порядке, вполне достаточно американских подозрений. Степень произвольности и произвола в связи с этим, конечно, многократно возрастает. В Америке, впрочем, это мало кого беспокоит.

В новом варианте списка от Офиса по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в разделе "Балканы" фигурирует около двухсот лиц и организаций из стран Западных Балкан, включая непризнанное государственное образование Косово. Тут и Сербия, и Хорватия, и Македония, и Босния и Герцеговина. Отсутствует, как это ни странно, Черногория. Видимо, американцы учли особые заслуги ее властей в организации вступления страны в НАТО. Вот, и решили пожалеть, вопреки тому, что ситуация с "активами" и с путями их умножения у черногорцев, всегда была и остается мягко говоря, проблемной. Разного рода нарушений, злоупотреблений, криминала, если верить многочисленным расследованиям, например, итальянской полиции, там хоть отбавляй, хватило бы на все Балканы и еще осталось. Что сказать? Хозяин, как говорится, барин.

Тому, кто бы взялся за труд до конца проникнуть в логику документа, о котором идет речь, пришлось бы очень и очень непросто. Там, где это касается чужых денег и имущества, американская логика заметно отличается от логики человеческой. До тех пор пока эти деньги и имущество остаются чужими, руки у американцев продолжают чесаться. Прокол с Милошевичем и Хаджичем и необъяснимая снисходительность в отношении черногорских мафиози от власти не единственные ляпы в "черном списке" по Балканам. В нем присутствует немало моментов, способных вызвать то ли удивление, то ли умиление. "Мертвых душ", правда, там больше нет. И слава Богу!

Из живых людей, кажущихся сотрудникам Минфина США "проблемными", западно-балканские информационные агентства дружно выделили президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Он – старожил "черных списков", их составители к нему явно неравнодушны. Причина этого проста и лежит на поверхности: Белый дом и Госдеп недовольны категорическим нежеланием Додика следовать в русле политики, которую они навязывают Сараево и возглавляемым им "боснийским" сербам. Да что там недовольны! Раздражены до предела, и не пытаются этого скрывать. Вот, и прессуют Додика, надеясь сделать его более сговорчивым и податливым. Пока не удается. От чего пыл американцев только растет, а раздражение усиливается.

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Компанию Додику из его земляков составляют, в основном, сербы из Боснии, осужденные Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге за военные преступления, совершенные в ходе гражданской войны в БиГ в 1992-1995 гг. Есть, правда, и лица, "проблематичные" для США по другим причинам. Из таких в новом "списке" значатся малоизвестные широкой публике отставной генерал Люба Чесич, Станко Сопте, а также бывший член Президиума БиГ Анте Елавич, которого уже не первый год разыскивает сараевское правосудие. Более известны начальник Главного штаба армии БиГ Энвер Хаджихасанович, бывший министр внутренних дел БиГ Бакир Алиспахич, ушедший в отставку в далеком 1996-ом и Сенад Шахинпашич, близкий друг Бакира Изетбеговича – одного из первых лиц в нынешнем государственном руководстве Боснии и Герцеговины.

В перечне юридических лиц новаций не наблюдается. Тут по-прежнему продолжает оставаться Сербская демократическая партия, которую в свое время возглавлял Радован Караджич, и которая теперь входит в правящее большинство в БиГ, и патриотическое "Равногорское движение четников".

С каждым годом расширяется представительство в "черном списке" Минфина США косовских албанцев. На сей раз наблюдатели дружно обратили внимание на появление в нем Фатмира Лимая, действующего вице-премьера в правительстве Косово.

Среди фигурантов сербской части "списка", против кого уже введены санкции в виде замораживания имущества на территории США и запрета на въезд, находятся преимущественно лица, осужденные Трибуналом в Гааге. Тут и Веселин Шливанчанин, и Воислав Шешель, и Ратко Младич, и Биляна Плавшич, и Момчило Краишник, и Радован Караджич. Последний наказан сильнее других: в список, кроме него самого, занесены многие члены его семьи, включая дочь Соню, которая в настоящий момент является заместителем председателя Народной скупшины Республики Сербской.

Из хорватов из Хорватии и из Боснии стоит упомянуть Валентина Чорича, одного из бывших высоких чинов так называемой "Республики Герцег-Босна", осужденных Трибуналом в Гааге, а также Дарио Кордича, Младена Налетича, Винко Мартиновича, Марио Черкеза, Анте Фурунджию.

…Чтение балканского раздела "черного списка" Минфина США для нас в Украине имеет отнюдь не только теоретический интерес. Глядя на то, как в нем вдруг один за другим оказываются бывшие любимцы Америки, служившие верными и преданными проводниками американской политики на Балканах, невольно вспоминается одно древнее изречение. Sic transit Gloria mundi. Так проходит мирская слава. У Америки нет друзей, у Америки есть только интересы, ее собственные.