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    Министерство финансов США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 73
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    Флаги США и России. Архивное фото
    Новые санкции против РФ введут в течение 30 дней - Минфин США
    04:32 27.02.2018
    408США - Россия: санкции преткновения
    В настоящее время в отношении России в США принят целый ряд санкций в связи с ситуацией в Украине а также из-за возможного вмешательства в американские выборы.
    Вашингтон. Архивное фото
    Минфин США сообщил, когда будут объявлены новые санкции против России
    19:25 23.02.2018
    435США - Россия: санкции преткновения
    По словам главы американского Министерства финансов Стивена Мнучина, США работают над новыми санкциями против Российской Федерации, в течение нескольких следующих недели будет сделано соответствующее заявление.
    Флаг США и флаг России
    Минфин США испугался введения санкций на госдолг РФ
    07:55 05.02.2018
    1658США - Россия: санкции преткновения
    Минфин США в ночь на 30 января опубликовал "кремлевский список", куда включил почти все руководство РФ и крупных российских бизнесменов - всего 210 человек, а информации о каких-либо новых санкциях в открытой части доклада нет.
    Алексей Пушков. Архивное фото
    В России оригинально пошутили над "Кремлевским докладом"
    00:14 04.02.2018
    668США - Россия: санкции преткновения
    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, США не вводят тех санкций, которые будут слишком дорого стоить, "вопрос цены: санкции вводят, лишь если это бесплатное удовольствие".
    Флаги России и США. Архивное фото
    Минфин США: эффект от санкций против РФ будет нивелирован без поддержки ЕС
    23:51 02.02.2018
    650США - Россия: санкции преткновения
    В американском ведомстве отметили, что расширение санкций США, включая сделки с новым российским суверенным долгом, без соответствующих ответных мер ЕС и других партнеров США могут подорвать совместные усилия.
    Здание Конгресса США. Архивное фото
    В Минфине США сообщили, что находится в закрытой части "Кремлевского доклада"
    22:30 01.02.2018
    1020США - Россия: санкции преткновения
    По словам замглавы Минфина США Тони Сэйега, закрытая часть "кремлевского списка" была получена из закрытых источников и с использованием секретных методов.
    Флаги США и России
    Минфин США закрыл часть "кремлевского доклада"
    18:41 01.02.2018
    380
    Часть доклада закрыта для того, чтобы избежать потенциального ухода активов указанных в нем лиц и организаций, а также для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.
    Сергей Толстов. Архивное фото
    Толстов: в "кремлевском списке" важны трактовки
    13:46 31.01.2018
    598США - Россия: санкции преткновения
    США не может ввести санкции против всех фигурантов "кремлевского списка", так как это будет означать фактическое объявление войны, отметил директор Института политического анализа и международных исследований.
    Доллары
    СМИ посчитали, сколько потеряли олигархи РФ после "кремлевского доклада"
    09:47 31.01.2018
    1147США - Россия: санкции преткновения
    По информации СМИ, после публикации доклада, в котором оказались 96 российских бизнесменов, их совокупное состояние уменьшилось на $1,06 млрд по состоянию на 20:00 по Киеву.
    Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
    В Совбезе России назвали причины появления "кремлевского доклада"
    08:39 31.01.2018
    625США - Россия: санкции преткновения
    По словам секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, недальновидный шаг Вашингтона негативно скажется на двусторонних контактах между нашими государствами, однако не способен изменить внешнюю политику Российской Федерации.
    Флаги США и России
    Новые санкции против РФ будут "в ближайшем будущем" - США
    19:54 30.01.2018
    381
    в Минфине США заявили, что будут использовать "кремлевский доклад" и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции.
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    Минфин США не запрещал вести дела с фигурантами "кремлевского списка"
    19:31 30.01.2018
    178
    В Минфине США отметили, что включение частных лиц или компаний в доклад, не означает само по себе, не создает ограничений или запрещений в делах с данными лицами со стороны лиц в США или иностранных лиц.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин о "кремлевском списке" США: это недружественный акт
    14:18 30.01.2018
    760США - Россия: санкции преткновения
    Президент России считает, что опубликованный список "осложняет российско-американские отношения и наносит вред международным отношениям в целом". Путин пошутил, что ему "обидно" из-за непопадания в список.
    Виды Москвы
    Песков прокомментировал "кремлевский доклад": де-факто все названы врагами США
    11:22 30.01.2018
    855США - Россия: санкции преткновения
    Пресс-секретарь президента России заявил, что упоминание высшего руководства РФ в списке "достаточно беспрецедентно". По его словам, "де-факто все названы врагами США".
    Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин. Архивное фото
    В "кремлевский список" США вошли российские миллиардеры и главы госкомпаний
    08:29 30.01.2018
    765США - Россия: санкции преткновения
    Среди лиц, попавших в "кремлевский список", Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Алишер Усманов, Виктор Вексельберг и другие богатейшие люди России.
    Капитолий США в Вашингтоне
    В понедельник США представят "российский санкционный список"
    00:54 29.01.2018
    485США - Россия: санкции преткновения
    В наибольшем секрете держатся имена тех, кто может попасть в "черный список". В частности, глава вашингтонского Атлантического совета предположил, что в нем могут оказаться от 40 до 400 человек.
    Вашингтон. Архивное фото
    США ввели санкции в рамках "акта Магнитского"
    11:31 26.12.2017
    219США - Россия: санкции преткновения
    Представители американской администрации, выступая на брифингах, не скрывали, что рассматривают "списки Магнитского" в том числе как способ давления на Россию.
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве. Архивное фото
    США ввели санкции против подозреваемого в организации убийства Вороненкова
    06:57 23.12.2017
    489Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США (ОФАК) внес в список санкций 10 физических лиц и два субъекта, связанных с ворами в законе. Среди них оказался Владимир Тюрин.
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    Новые санкции США против России вступили в силу
    08:05 29.11.2017
    1907США - Россия: санкции преткновения
    Департамент контроля за иностранными активами Министерства финансов США опубликовал обновленную инструкцию по применению связанных с Украиной и Россией ограничений.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    В Минфине США пообещали усилить санкционное давление на Россию
    03:55 09.11.2017
    245США - Россия: санкции преткновения
    По словам замминистра финансов США Сигалы Манделкер, Минфин США напряженно работает над реализацией закона CAATSA ("О противостоянии противникам Америки через санкции"), который Соединенные Штаты приняли в августе.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Вашингтон. Архивное фото
    Минфин США сообщил, когда будут объявлены новые санкции против России
    19:25 23.02.2018
    435
    По словам главы американского Министерства финансов Стивена Мнучина, США работают над новыми санкциями против Российской Федерации, в течение нескольких следующих недели будет сделано соответствующее заявление.
    Флаги США и России. Архивное фото
    Новые санкции против РФ введут в течение 30 дней - Минфин США
    04:32 27.02.2018
    408
    В настоящее время в отношении России в США принят целый ряд санкций в связи с ситуацией в Украине а также из-за возможного вмешательства в американские выборы.
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