По словам главы американского Министерства финансов Стивена Мнучина, США работают над новыми санкциями против Российской Федерации, в течение нескольких следующих недели будет сделано соответствующее заявление.
Минфин США в ночь на 30 января опубликовал "кремлевский список", куда включил почти все руководство РФ и крупных российских бизнесменов - всего 210 человек, а информации о каких-либо новых санкциях в открытой части доклада нет.
В американском ведомстве отметили, что расширение санкций США, включая сделки с новым российским суверенным долгом, без соответствующих ответных мер ЕС и других партнеров США могут подорвать совместные усилия.
США не может ввести санкции против всех фигурантов "кремлевского списка", так как это будет означать фактическое объявление войны, отметил директор Института политического анализа и международных исследований.
По словам секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, недальновидный шаг Вашингтона негативно скажется на двусторонних контактах между нашими государствами, однако не способен изменить внешнюю политику Российской Федерации.
В Минфине США отметили, что включение частных лиц или компаний в доклад, не означает само по себе, не создает ограничений или запрещений в делах с данными лицами со стороны лиц в США или иностранных лиц.
Президент России считает, что опубликованный список "осложняет российско-американские отношения и наносит вред международным отношениям в целом". Путин пошутил, что ему "обидно" из-за непопадания в список.
Департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США (ОФАК) внес в список санкций 10 физических лиц и два субъекта, связанных с ворами в законе. Среди них оказался Владимир Тюрин.
По словам замминистра финансов США Сигалы Манделкер, Минфин США напряженно работает над реализацией закона CAATSA ("О противостоянии противникам Америки через санкции"), который Соединенные Штаты приняли в августе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам главы американского Министерства финансов Стивена Мнучина, США работают над новыми санкциями против Российской Федерации, в течение нескольких следующих недели будет сделано соответствующее заявление.