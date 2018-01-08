Пересмотр санкций ЕС к РФ требует полного выполнения "Минска" – Евросоюз

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Пересмотр санкций Евросоюза в отношении России требует полного выполнения минских соглашений, заявил в понедельник постоянный представитель Болгарии при ЕС Димитер Цанчев.

Болгария с 1 января осуществляет председательство в Совете ЕС.

"Полное выполнение минских соглашений всеми сторонами является важным условием изменения отношений (ЕС) с Россией. На данный момент это условие не выполнено", — сказал Цанчев журналистам в Брюсселе, представляя приоритеты болгарского председательства ЕС.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта ва Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

С 1 января Болгария впервые с момента вступления этой страны в ЕС в 2007 году приняла от Эстонии эстафету шестимесячного ротационного председательства на отраслевых министерских встречах стран-членов сообщества. Софии надлежит, в частности, определять повестку министерских заседаний, обеспечивать процесс одобрения членами ЕС проектов наднациональных регламентов и их согласование с Европарламентом.