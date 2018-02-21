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    Госдеп заявил о миллиардных потерях российского ОПК из-за санкций США

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (669)

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    Представитель государственного департамента Хезер Науэрт заявила, что прекращение сделок означает, что "меньше денег уходит в российский бюджет".
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского оборонно-промышленного комплекса примерно на 3 миллиарда долларов, заявила на брифинге представитель государственного департамента Хезер Науэрт.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Госдеп США передал в конгресс документ об "успехах" санкций против РФ

    "Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на более чем 3 миллиарда долларов. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности", — сказала она.

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    Она напомнила, что все дипмиссии США получили предписание предпринимать усилия для предотвращения деловых контактов с Россией, прежде всего с ее оборонно-промышленным комплексом.

    Ранее минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

    На днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции США не представляют серьезных угроз для экономики России и россиян. 

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