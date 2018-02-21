Госдеп заявил о миллиардных потерях российского ОПК из-за санкций США

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского оборонно-промышленного комплекса примерно на 3 миллиарда долларов, заявила на брифинге представитель государственного департамента Хезер Науэрт.

"Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на более чем 3 миллиарда долларов. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности", — сказала она.

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Она напомнила, что все дипмиссии США получили предписание предпринимать усилия для предотвращения деловых контактов с Россией, прежде всего с ее оборонно-промышленным комплексом.

Ранее минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

На днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции США не представляют серьезных угроз для экономики России и россиян.