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    Генри Резник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Виктор Янукович. Архивное фото
    Янукович и его соратники арестованы... заочно. Их заочно передадут Украине
    16:10 21.01.2015
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    Дело за малым: дождаться задержания сбежавших руководителей страны и выдачи их на родину. Заочный арест позволит Киеву требовать передачи их на родину.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    Юрист: ни Россия, ни любая европейская страна не выдаст Януковича Украине
    16:39 12.01.2015
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    В соответствии с конвенцией об экстрадиции, не подлежат выдаче лица, в деле которых есть политическая мотивация, а в деле Януковича, по мнению заслуженного юриста РФ Резника, политическое противостояние просто на поверхности.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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