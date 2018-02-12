Экс-премьеру Украины сделали операцию перед обсуждением Минских соглашений

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший премьер-министр Евгений Марчук был госпитализирован.

О болезни Марчука сообщил главный советник Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук перед началом дискуссии, посвященной третьей годовщине комплекса мер по реализации Минских договоренностей.

"Евгений Кирилович Марчук сообщил, что сегодня ночью ему поставили три стента на сердце, поэтому его с нами сегодня не будет", — цитирует Филипчука LB.ua.

Подробностей о состоянии здоровья и самочувствия Марчука он не сообщил.

Напомним, что следующее заседание Контактной группы в Минске запланировано на 14 февраля.

Справка

77-летний Евгений Кириллович Марчук за годы независимости Украины занимал ряд важнейших постов в правительстве и силовых ведомствах.

Был назначен первым главой Службы безопасности Украины (6 ноября 1991 года — 12 июля 1994 года).

Стал четвертым премьер-министром Украины (6 марта 1995 года — 27 мая 1996 года), до этого был первым вице-премьером.

Занимал пост секретаря СНБО Украины (10 ноября 1999 года — 25 июня 2003 года).

Был министром обороны Украины (25 июня 2003 года — 23 сентября 2004 года).