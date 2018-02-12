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    МИД Украины обвиняет Россию в невыполнении "Минска-2"

    (обновлено: )555110
    Спикер МИД Украины Марьяна Беца посвятила свой пост в Twitter годовщине принятия Комплекса мер по имплементации Минских соглашений, который был согласован в феврале 2015 года.
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко
    Associated Press Sergei Grits

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Россия не выполняет Минские соглашения, заявила в понедельник спикер МИД Украины Марьяна Беца.

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    Дополнения к Минским соглашениям были приняты 12 февраля 2015 года на встрече глав Украины, России, Франции и Германии при посредничестве президента Белоруссии Лукашенко. "Минск-2" предусматривал прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

    "12 февраля 2015 года принят Комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). РФ ни одного пункта не выполнила. РФ нужна война и дестабилизация Украины", — заявила пресс-секретарь МИД.

    ​Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений, если окончательно примет закон о реинтеграции Донбасса.

    Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные территории "оккупированными". В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. При этом в закон не были включены правки о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.

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