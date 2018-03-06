наверх
06.03.201817:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.48- 0.05
  • EUR32.59- 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В районе линии соприкосновения прогремел мощный взрыв - ДНР

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (316)

    (обновлено: )72806
    Представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил о мощном взрыве в районе линии соприкосновения и обвинил Киев в нарушении достигнутых договоренностей.
    Сотрудники военной полиции ДНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало мощный взрыв в районе линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам представитель ведомства.

    На Донбассе ВСУ продолжают отвод тяжелых вооружений
    REUTERS/Gleb Garanich
    AgoraVox. Киев скомандовал: "вперед, на Донбасс!"

    "Сегодня в 14.50 (13.50 по киевскому времени — Ред.) украинская сторона в очередной раз нарушила достигнутые договоренности… В районе южнее Марьинки, находящейся под контролем киевского правительства, на расстоянии около 800 метров от линии соприкосновения был замечен украинский вертолет. За 20 минут до появления вертолета зафиксирован мощный взрыв. Подробности данного происшествия выясняются", — сказал представитель ДНР в СЦКК, сообщает РИА Новости.

    Очередной режим перемирия начался 5 марта.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рекламная вывеска с надписью "Газпром" на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Штурм палаточного городка под Радой
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС