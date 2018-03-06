В районе линии соприкосновения прогремел мощный взрыв - ДНР

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало мощный взрыв в районе линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам представитель ведомства.

"Сегодня в 14.50 (13.50 по киевскому времени — Ред.) украинская сторона в очередной раз нарушила достигнутые договоренности… В районе южнее Марьинки, находящейся под контролем киевского правительства, на расстоянии около 800 метров от линии соприкосновения был замечен украинский вертолет. За 20 минут до появления вертолета зафиксирован мощный взрыв. Подробности данного происшествия выясняются", — сказал представитель ДНР в СЦКК, сообщает РИА Новости.

Очередной режим перемирия начался 5 марта.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.