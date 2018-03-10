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    МИД Франции‎

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 87
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    Представитель России в совместной группе по прекращению огня на востоке Украины генерал-полковник Александр Ленцов. Архивное фото
    МИД Франции: менять формат СЦКК преждевременно
    14:27 21.12.2017
    148Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Согласно заявлению МИД Франции, рассматривать вопрос об изменении СЦКК, который призван обеспечивать совместную работу российских и украинских военнослужащих для закрепления перемирия в Украине, преждевременно.
    Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
    Главы МИД России и Франции обсудят Украину в Москве
    15:11 06.09.2017
    181Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По информации французского МИД, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудит со своим российским коллегой вопросы безопасности и стабильности в Европе, "особенно ситуацию на востоке Украины".
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    МИД Франции: ракеты с ядерным зарядом будут у КНДР через несколько месяцев
    10:24 01.09.2017
    247Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, через несколько месяцев ракеты с ядерными боеголовками станут реальностью, "тогда у КНДР будет возможность направить ядерное оружие как на США, так и на Европу".
    Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
    МИД Франции озвучил вопросы для согласования до встречи в "нормандском формате"
    04:54 02.07.2017
    869Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам нового главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана, обе стороны конфликта обязаны принять необходимые меры: обменяться пленными, отвести тяжелую военную технику от линии разграничения, отказаться от блокирования и экспроприации предприятий.
    Электричество
    Франция обеспокоена сокращением поставок электричества и воды в ЛНР
    15:01 26.04.2017
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    Официальный представитель МИД Ромэн Надаль сообщил, что Франция призывает стороны найти решение, которое позволило бы восстановить поставки электроэнергии и гарантировать доступ населения к воде.
    Встреча глав МИД нормандской четверки. Архивное фото
    Вопрос "нормандской встречи" прорабатывается - МИД Франции
    14:50 09.02.2017
    86
    Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль сообщил, что встреча в "нормандском формате" запланирована в контексте обострения ситуации в Авдеевке.
    Жан-Марк Эйро. Архивное фото
    МИД Франции: в Берлине согласуют дату выборов и отвод войск в Донбассе
    00:04 19.10.2016
    1310Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    По словам главы МИД Франции Жаны-Марка Эйро, необходимо, чтобы Украина и россияне продвигались дальше в разведении вооруженных сил, "чтобы показать искренность".
    В Нидерландах обнародованы предварительные результаты расследования крушения самолета МН17 Малайзийских авиалиний
    Франция призывает РФ сотрудничать в расследовании катастрофы МН17 - МИД
    14:58 29.09.2016
    2824Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    В МИД Франции отметили, что приветствуют публикацию доклада комиссии по расследованию уничтожения рейса МН17, что является решающим шагом на пути установления фактов и ответственных в этом отвратительном преступлении.
    Глава французского МИД Жан-Марк Эйро. Архивное фото
    МИД Франции: сирийская авиация не должна участвовать в борьбе против ИГ
    03:08 23.09.2016
    254РФ и США: железный занавес
    По словам главы МИД Франции Жана-Марка Эйро, "надо бороться с ИГ, но это должна делать не сирийская авиация, это - для международной коалиции совместно с РФ".
    Министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро в Донбассе
    RFI. Донбасс: Европа принуждает к миру
    18:01 16.09.2016
    1893Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Процесс решения конфликта в Украине, как строительство дома, требует поэтапных действий, пишут мировые СМИ. Способен ли недавний визит европейских министров на Донбасс стать толчком к завершению затянувшегося противостояния?
    Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро (слева) и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (справа). Архивное фото
    Главы МИД ФРГ, Франции и Польши обсудили Brexit, Украину и Сирию
    08:05 29.08.2016
    988Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Важной темой европейской повестки остается и миграционная политика ЕС, по которой между Западной и Центрально-Восточной Европой нет единого подхода.
    Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро (слева) и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Главы МИД ФРГ, Франции и Польши обсудят конфликт в Украине
    04:29 28.08.2016
    564АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам официального представителя МИД ФРГ Савсана Чебли, несмотря на то тяжелое положение, в котором все находятся, несмотря на откаты назад, необходимо делать все и оставаться в "нормандском формате" для реализации Минска.
    Флаг Франции
    МИД Франции прокомментировал визит французских парламентариев в Крым
    15:23 01.08.2016
    8913Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам официального представителя МИД Франции Александра Жиоржини, Франция не признает незаконное присоединение Крыма и эта позиция "никоим образом не ставится под сомнение ни в связи с какими-либо поездками, ни с какими бы то ни было заявлениями".
    Траур в Ницце
    Граждане 27 стран пострадали при теракте в Ницце – глава МИД
    18:08 18.07.2016
    346Теракт в Ницце и захват заложников в церкви
    Как сообщал глава МИД Франции Жан-Марк Эйро, идентификация тел погибших в теракте еще не завершена, она продолжается и проводится с максимальной скорость.
    Встреча глав МИД нормандской четверки (Украина, Германия, Россия, Франция) по украинскому урегулированию в Берлине. Сергей Лавров, Павел Климкин, Жан-Марк Эйро, Франк-Вальтер Штайнмайер, (слева направо)
    Париж считает продуктивной последнюю встречу в "нормандском" формате
    14:36 12.05.2016
    221Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Накануне состоялась встреча глав МИД стран "нормандской четверки" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). По ее итогам некоторые участники переговоров признали, что не достигли прорывов в политических вопросах урегулирования.
    Встреча глав МИД стран нормандской четверки во Франции
    Выборы в Донбассе будут в центре "нормандской" встречи - МИД Франции
    16:25 10.05.2016
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    Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль сообщил, что участники переговоров в Берлине рассмотрят меры для укрепления режима прекращения огня и обсудят условия проведения на местных выборах на востоке Украины.
    Флаг Франции
    Эйро и Керри 9 мая обсудят в Париже ситуацию в Украине
    14:43 06.05.2016
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    Как сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве, министр иностранных дел Жан-Марк Эйро примет в понедельник, 9 мая, за рабочим ужином госсекретаря США Джона Керри.
    Разрушения в селе Трехизбенка в Луганской области
    Перемирие в Донбассе на Пасху может помочь восстановить мир - МИД Франции
    00:28 30.04.2016
    69Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как заявил официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль, соглашение в Минске, "заключенное после тревожного всплеска боевых действий на востоке Украины, является возможностью восстановить мир".
    Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МИД Франции Жан-Марк Эйро
    Украине нужно создать предпосылки для работы с МВФ - главы МИД ФРГ и Франции
    03:30 23.02.2016
    1063Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По словам министров иностранных дел, теперь Украине нужно создать предпосылки для продолжения программы поддержки МВФ с целью достижения макроэкономической стабильности.
    Президент Петр Порошенко провел встречу с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Марком Эйро и Франком-Вальтером Штайнмайером.
    Порошенко обсудил с главами МИД Франции и Германии ситуацию в Донбассе
    00:18 23.02.2016
    732Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    По информации пресс-службы президента, участники встречи обсудили возможность размещения международной миссии безопасности в Донбассе "как важного условия подготовки к проведению местных выборов в соответствии с законодательством Украины и на основе принципов ОБСЕ".
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