Согласно заявлению МИД Франции, рассматривать вопрос об изменении СЦКК, который призван обеспечивать совместную работу российских и украинских военнослужащих для закрепления перемирия в Украине, преждевременно.
По информации французского МИД, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудит со своим российским коллегой вопросы безопасности и стабильности в Европе, "особенно ситуацию на востоке Украины".
По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, через несколько месяцев ракеты с ядерными боеголовками станут реальностью, "тогда у КНДР будет возможность направить ядерное оружие как на США, так и на Европу".
По словам нового главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана, обе стороны конфликта обязаны принять необходимые меры: обменяться пленными, отвести тяжелую военную технику от линии разграничения, отказаться от блокирования и экспроприации предприятий.
В МИД Франции отметили, что приветствуют публикацию доклада комиссии по расследованию уничтожения рейса МН17, что является решающим шагом на пути установления фактов и ответственных в этом отвратительном преступлении.
Процесс решения конфликта в Украине, как строительство дома, требует поэтапных действий, пишут мировые СМИ. Способен ли недавний визит европейских министров на Донбасс стать толчком к завершению затянувшегося противостояния?
По словам официального представителя МИД ФРГ Савсана Чебли, несмотря на то тяжелое положение, в котором все находятся, несмотря на откаты назад, необходимо делать все и оставаться в "нормандском формате" для реализации Минска.
По словам официального представителя МИД Франции Александра Жиоржини, Франция не признает незаконное присоединение Крыма и эта позиция "никоим образом не ставится под сомнение ни в связи с какими-либо поездками, ни с какими бы то ни было заявлениями".
Накануне состоялась встреча глав МИД стран "нормандской четверки" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). По ее итогам некоторые участники переговоров признали, что не достигли прорывов в политических вопросах урегулирования.
Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль сообщил, что участники переговоров в Берлине рассмотрят меры для укрепления режима прекращения огня и обсудят условия проведения на местных выборах на востоке Украины.
По информации пресс-службы президента, участники встречи обсудили возможность размещения международной миссии безопасности в Донбассе "как важного условия подготовки к проведению местных выборов в соответствии с законодательством Украины и на основе принципов ОБСЕ".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".