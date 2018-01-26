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    Донбасс просит: верните российских офицеров в СЦКК

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (464)

    (обновлено: )54320
    Поскольку украинская сторона категорически не соглашается на прямой диалог с представителями самопровозглашенных республик, российские офицеры в СЦКК выступали в роли посредника в вопросах поддержания "режима тишины" и сдерживания огня.
    Представители ОБСЕ и СЦКК в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

    Участники блокады Донбасса на редуте Запорожье. Архивное фото
    facebook.com/shtab.blokady
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    Действие мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе должно быть продлено, международные наблюдатели должны продолжить мониторинг и верификацию реализации Минских договоренностей. Об этом накануне заявил председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава делегации ДНР на Минских переговорах Денис Пушилин, комментируя вопрос окончания срока полномочий СММ ОБСЕ в марте 2018 года.

    "Завершение сроков мандата на деятельность СММ ОБСЕ в Донбассе, на которую Минскими соглашениями возложены мониторинг и верификация реализации договоренностей, является очередным неблагоприятным моментом. В отсутствие Миссии рычаги воздействия на украинскую сторону в плане реализации мирных инициатив будут нивелированы. Мы считаем, что действие мандата на деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе должно быть продлено",сообщил спикер парламента ДНР.

    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    Денис Пушилин. Архивное фото

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    По словам Пушилина действия украинской стороны в конце 2017 года уже привели к выдавливанию представителей Российской Федерации из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Такая мера фактически разрушила работу единственного органа, где при посреднических усилиях российских офицеров сохранялось хотя бы минимальное взаимодействие ДНР и ЛНР с Украиной по мирному урегулированию вооруженного конфликта. На протяжении нескольких лет в основные задачи российских офицеров в Совместном центре входил мониторинг соблюдения договоренностей по выполнению Минских договоренностей.

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    Поскольку украинская сторона категорически не соглашается на прямой диалог с представителями самопровозглашенных республик Донбасса, российские офицеры в СЦКК выступали в роли посредника между Киевом и ЛДНР в вопросах поддержания "режима тишины" и сдерживания огня. Неоднократно российские военнослужащие взаимодействовали с международными наблюдателями ОБСЕ, принимали участие в разрешении проблем связанных с обеспечением безопасности на время проведения коммунальными службами ремонтно-восстановительных работ на поврежденных коммуникациях в прифронтовых районах. В Донецке полагают, что вынужденный вывод из Донбасса российских офицеров СЦКК, а также перспектива скорого ухода из региона мониторинговой миссии ОБСЕ неизбежно приведут к эскалации боевых действий.

    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    ПАСЕ
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    К слову, по данным властей самопровозглашенной Донецкой народной республики только за минувшие сутки в результате обстрелов в Донбассе погибли минимум трое военнослужащих ДНР, с украинской стороны сообщается о ранении двух солдат. Интенсивные перестрелки с применением запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии по-прежнему продолжаются в окрестностях Донецка, Докучаевска, Горловки, между Авдеевкой и Ясиноватой, а также на юге Донбасса на мариупольском направлении. Ежедневно по прифронтовым населенным пунктам выпускаются сотни различных боеприпасов, систематически поступает информация о новых жертвах среди мирного населения, разрушается жилая инфраструктура и коммуникации.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке. Архивное фото

    Напомним, что 22 января в ходе очередной инспекции в Донбасс первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что мандат миссии истекает в марте 2018 года, и для его продления необходимо согласие всех стран-членов миссии ОБСЕ.  Добавим, что СММ ОБСЕ начала работу в Донбассе в марте 2014 году по приглашению украинского правительства.

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