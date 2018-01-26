Донбасс просит: верните российских офицеров в СЦКК

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Действие мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе должно быть продлено, международные наблюдатели должны продолжить мониторинг и верификацию реализации Минских договоренностей. Об этом накануне заявил председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава делегации ДНР на Минских переговорах Денис Пушилин, комментируя вопрос окончания срока полномочий СММ ОБСЕ в марте 2018 года.

"Завершение сроков мандата на деятельность СММ ОБСЕ в Донбассе, на которую Минскими соглашениями возложены мониторинг и верификация реализации договоренностей, является очередным неблагоприятным моментом. В отсутствие Миссии рычаги воздействия на украинскую сторону в плане реализации мирных инициатив будут нивелированы. Мы считаем, что действие мандата на деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе должно быть продлено", – сообщил спикер парламента ДНР.

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По словам Пушилина действия украинской стороны в конце 2017 года уже привели к выдавливанию представителей Российской Федерации из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Такая мера фактически разрушила работу единственного органа, где при посреднических усилиях российских офицеров сохранялось хотя бы минимальное взаимодействие ДНР и ЛНР с Украиной по мирному урегулированию вооруженного конфликта. На протяжении нескольких лет в основные задачи российских офицеров в Совместном центре входил мониторинг соблюдения договоренностей по выполнению Минских договоренностей.

Поскольку украинская сторона категорически не соглашается на прямой диалог с представителями самопровозглашенных республик Донбасса, российские офицеры в СЦКК выступали в роли посредника между Киевом и ЛДНР в вопросах поддержания "режима тишины" и сдерживания огня. Неоднократно российские военнослужащие взаимодействовали с международными наблюдателями ОБСЕ, принимали участие в разрешении проблем связанных с обеспечением безопасности на время проведения коммунальными службами ремонтно-восстановительных работ на поврежденных коммуникациях в прифронтовых районах. В Донецке полагают, что вынужденный вывод из Донбасса российских офицеров СЦКК, а также перспектива скорого ухода из региона мониторинговой миссии ОБСЕ неизбежно приведут к эскалации боевых действий.

К слову, по данным властей самопровозглашенной Донецкой народной республики только за минувшие сутки в результате обстрелов в Донбассе погибли минимум трое военнослужащих ДНР, с украинской стороны сообщается о ранении двух солдат. Интенсивные перестрелки с применением запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии по-прежнему продолжаются в окрестностях Донецка, Докучаевска, Горловки, между Авдеевкой и Ясиноватой, а также на юге Донбасса на мариупольском направлении. Ежедневно по прифронтовым населенным пунктам выпускаются сотни различных боеприпасов, систематически поступает информация о новых жертвах среди мирного населения, разрушается жилая инфраструктура и коммуникации.

Напомним, что 22 января в ходе очередной инспекции в Донбасс первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что мандат миссии истекает в марте 2018 года, и для его продления необходимо согласие всех стран-членов миссии ОБСЕ. Добавим, что СММ ОБСЕ начала работу в Донбассе в марте 2014 году по приглашению украинского правительства.