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    Докучаевск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Последствия обстрела Докучаевска
    Донбасс: массивные обстрелы жилых домов Докучаевска
    14:18 24.01.2018
    828Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По счастливой случайности в Докучаевске обошлось без погибших среди мирного населения - обстрел был действительно сильный, мины разрывались прямо возле многоквартирных жилых домов.
    Последствия обстрелов в Донецкой области. Архивное фото
    Мощный обстрел Докучаевска: люди спаслись просто чудом
    08:39 22.11.2017
    2109Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Где взять силы, чтобы выдержать все это и не сойти с ума от этой нескончаемой бойни в Донбассе? Кажется, это не закончится никогда, пишут местные жители в социальных сетях.
    Ситуация в Донецкой области. Архивное фото
    Донбасс: новые невинные жертвы несанкционированных обстрелов
    14:39 10.10.2017
    466
    Перестрелки с применением запрещенных минскими договоренностями тяжелых орудий продолжаются практически по всей линии соприкосновения.
    Последствия обстрела в Докучевске. Архивное фото
    В Докучаевске идет бой - соцсети
    23:15 28.09.2017
    2898Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Горожане в социальных сетях сообщают, что в части Докучаевска отсутствует газоснабжение, в некоторых районах города видны возгорания.
    Последствия обстрела в Докучаевске. Архивное фото
    Наблюдательный пункт СЦКК в Докучаевске попал под обстрел
    01:58 26.09.2017
    151Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    В зоне обстрела оказался и наблюдательный пункт СЦКК в центре Докучаевска. Зафиксированы попадания вблизи здания центра, повреждено остекление.
    На передовой. Авдеевская промзона - самая горячая точка АТО
    Докучаевск обстреляли из тяжелого вооружения
    09:11 05.09.2016
    463Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Кроме тяжелого вооружения украинские силовики использовали минометы калибрами 82 и 120 миллиметров, вооружение боевой машины пехоты, гранатометы и стрелковое оружие.
    Пожар на комбинате и фабрике в Докучаевске после обстрела, Видео
    Пожар на комбинате и фабрике в Докучаевске после обстрела 
    00:17 29.05.2016
    248Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    В Докучаевске Донецкой области в результате ночного обстрела были повреждены жилые дома, на местном доломитном комбинат и на территории фабрики инертной пыли возникли пожары.
    Школа в Донецкой области
    В школе Докучаевска взорвался снаряд, ранены семь детей
    15:08 29.03.2016
    997Донбасс: мир или война.
    В Докучаевске ученик 8-го класса принес на урок математики 5 патронов к крупнокалиберному пулемету "УТЕС" и принялся разбирать один из них. В результате боеприпас разорвался у него в руке, всего пострадали 7 школьников.
    Обстрел детского сада в Докучаевске
    АТО в Донбассе: обстрелянные детсады в Докучаевске и Тельманово 
    11:27 08.07.2015
    530Демилитаризация Донбасса
    В Донбассе по-прежнему фиксируется напряженная ситуация. Так, за минувшую неделю обстрелам подверглись Докучаевск и Тельманово. Подробнее о последствиях обстрелов смотрите в фоторепортаже.
    Один мирный житель погиб при обстреле Докучаевска. Видео
    Поврежденный дом в результате обстрела Докучаевска 
    09:26 24.06.2015
    195Переговоры по Донбассу
    Один мирный житель погиб минувшей ночью после обстрелов Докучаевска в Донецкой области, еще один получил ранения. В результате атаки были повреждены 15 жилых домов.
    Погрузка реактивной системы залпового огня Ураган ВСУ на ж/д станции в Артемовске
    Зона АТО: отвод вооружений и пыль в глаза
    09:04 30.03.2015
    2313Особый статус Донбасса
    Стороны конфликта на Донбассе обмениваются взаимными обвинениями в невыполнении минских договоренностей, а также в обстрелах буферной зоны безопасности и населенных пунктов.
    Ополченец в Дебальцево
    ДНР проводит масштабную военную подготовку – спецкор
    12:39 11.03.2015
    969Донбасс - мир?
    В Донецкой области проходят плановые военные учения, которые никак не противоречат минским соглашениям. Мирные жители этих учений пока не заметили, но говорится о том, что будут проводиться достаточно большие мероприятия.
    Женщина с ребенком идут мимо очереди за гуманитарной помощью в Донецке
    Около 800 тысяч жителей Донбасса остаются без воды
    14:31 23.02.2015
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    В компании "Вода Донбасса" сообщили, что вода не подается в такие крупные города, как Красноармейск, Дебальцево, Углегорск, частично остается без воды сам Донецк.
    Украинские военные близ Дебальцево
    Силовики нарушили перемирие 27 раз за сутки - ДНР
    10:01 16.02.2015
    191После 15 февраля - мир или война
    Заявление сделал заместитель командующего корпусом Минобороны Эдуард Басурин. По его словам, обстрелам подвергались Докучаевск, Горловка и окраины Донецка.
    Последствия обстрела больницы в Донецке
    Жилые пятиэтажки в Докучаевске подверглись обстрелу - ДНР
    17:18 05.02.2015
    516Ситуация в зоне АТО.
    По информации МЧС ДНР, под обстрел попал Докучаевск Донецкой области. В одном из жилых домов разрушена крыша, в другом - несколько квартир.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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