В Докучаевске ученик 8-го класса принес на урок математики 5 патронов к крупнокалиберному пулемету "УТЕС" и принялся разбирать один из них. В результате боеприпас разорвался у него в руке, всего пострадали 7 школьников.
В Донецкой области проходят плановые военные учения, которые никак не противоречат минским соглашениям. Мирные жители этих учений пока не заметили, но говорится о том, что будут проводиться достаточно большие мероприятия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".