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    Турчинов: Россия вывела наблюдателей из СЦКК для начала боевых действий

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    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей (344)

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    По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, "Россия поставила перед фактом Украину и весь мир", отозвав своих представителей из СЦКК, это можно связать с эскалацией, которая произошла на фронте.
    Александр Турчинов
    Facebook СНБО

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не исключает, что российские наблюдатели покинули Совместного центра по контролю и координации в связи с подготовкой новых боевых действий в Донбассе. Об этом он заявил на выставке памяти Амины Окуевой.

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    "В одностороннем порядке цинично, безосновательно Россия поставила перед фактом Украину и весь мир, отозвав своих представителей из СЦКК. Это можно связать с эскалацией, которая произошла на фронте. Мы не можем исключать, что они выводят своих офицеров для того, чтобы активизировать не просто провокации, а уже военные действия", — сказал Турчинов.

    По словам секретаря СНБО, ВСУ готовы к отражению любых атак.

    "Мы, безусловно, будет усиливать наши позиции на фронте", — резюмировал Турчинов.

    Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, пересекли линию соприкосновения в Донбассе и покинули территорию самопровозглашенной ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

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