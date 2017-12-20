Турчинов: Россия вывела наблюдателей из СЦКК для начала боевых действий

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не исключает, что российские наблюдатели покинули Совместного центра по контролю и координации в связи с подготовкой новых боевых действий в Донбассе. Об этом он заявил на выставке памяти Амины Окуевой.

"В одностороннем порядке цинично, безосновательно Россия поставила перед фактом Украину и весь мир, отозвав своих представителей из СЦКК. Это можно связать с эскалацией, которая произошла на фронте. Мы не можем исключать, что они выводят своих офицеров для того, чтобы активизировать не просто провокации, а уже военные действия", — сказал Турчинов.

По словам секретаря СНБО, ВСУ готовы к отражению любых атак.

"Мы, безусловно, будет усиливать наши позиции на фронте", — резюмировал Турчинов.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, пересекли линию соприкосновения в Донбассе и покинули территорию самопровозглашенной ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.