Одному из российских офицеров в СЦКК запретили въезд в Украину

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня в Донбассе выехали из Украины через пункт пропуска в Харьковской области, одному из офицеров запретили въезд в страну из-за посещения Крыма, сообщил в среду пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Российские офицеры, входившие в состав СЦКК, вчера вечером выехали из Украины. Оформление проходило в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

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По его словам, при оформлении выяснилось, что один из офицеров ранее посещал Крым, и ему запретили въезд в Украину на три года. "При оформлении был обнаружен офицер, подполковник, посещавший временно оккупированный Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска. В ходе собеседования он подтвердил, что в апреле 2017 года заезжал в Крым через временно закрытый КПП "Симферополь". На основании действующего законодательства пограничники закрыли ему въезд в Украину на три года", — добавил Слободян.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, пересекли линию соприкосновения в Донбассе и покинули территорию самопровозглашенной ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.