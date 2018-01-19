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    Россия виновата в конфликте и должна вернуться в СЦКК - миссия США в ОБСЕ

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (443)

    (обновлено: )18032
    Временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что "отказ России от механизма СЦКК является признаком большого нежелания выполнять ее обязательства" по урегулированию в Донбассе.
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    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Миссия США при ОБСЕ вновь призвала Россию вернуть своего представителя в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил временный поверенный в делах США при организации Гарри Камиан, передает УНИАН.

    "США призывают Российскую Федерацию прекратить односторонние действия и вернуть ее представителей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК)", — подчеркнул Камиан.

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    Он также добавил, что "отказ России от этого механизма, на наш взгляд, является признаком большого нежелания выполнять ее обязательства, в том числе по установлению режима прекращения огня в соответствии с минскими соглашениями".

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    "США повторяют свой призыв к Российской Федерации, как к виновнику этого конфликта, отдать приказ силам, которые она вооружает, готовит, которыми руководит и на стороне которых воюет, чтобы достичь полного режима прекращения огня, отвести ее вооружение от линии соприкосновения, как это предусмотрено Минскими соглашениями", — заявил американский дипломат.

    Ранее вернуть своего представителя в СЦКК Россию призывал и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе. 18 декабря 2017 года МИД РФ заявил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК на востоке Украины якобы из-за трудностей, которые обусловлены действиями Киева. 

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    Позже президент Петр Порошенко заявил, что опасность эскалации конфликта на востоке Украины в последние дни увеличилась. В связи с этим он решил усилить группировку военных в Донбассе и предложил ввести в состав СЦКК, откуда ранее были выведены российские военные, представителей ФРГ и Франции.

    Москва ранее заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе. 

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