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    Руслан Семенюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Будни силовиков в зоне АТО
    Украина выступает за увеличение наблюдателей СЦКК в зоне конфликта в Донбассе
    20:52 25.09.2015
    107Немирное перемирие на Донбассе.
    Руководитель украинской стороны в СЦКК Борис Кременецкий предложил поддержать инициативу президента Украины по развертыванию международной операции по поддержанию мира на востоке Украины.
    Спецподготовка военных на мариупольском направлении
    СЦКК фиксирует с конца августа соблюдение в Донбассе "режима тишины"
    20:55 17.09.2015
    61Немирное перемирие на Донбассе.
    Пресс-офицер киевской стороны в Совместном центре по контролю и координации ситуации в Донбассе Руслан Семенюк сообщил, что с конца августа в зоне проведения АТО на востоке Украины офицеры-наблюдатели СЦКК фиксируют лишь отдельные случаи нарушения режима прекращения огня.
    Взрыв в Донецке 16 июня 2015
    Взрыв в Донецке мог повредить могильник радиоактивных отходов - СЦКК
    22:02 21.06.2015
    591Переговоры по Донбассу
    Согласно информации, взрыв, произошедший 16 июня на территории "Донецкого казенного завода химических изделий" в результате детонации подземных складов боеприпасов, мог нарушить целостность хранилища.
    Ополченцы ДНР. Архивное фото
    СЦКК ежедневно фиксирует нарушения ополченцами режима прекращения огня
    19:31 21.06.2015
    199Переговоры по Донбассу
    Самым горячим остается донецко-авдеевское направление. Здесь, согласно информации пресс-офицера Общего центра по контролю и координации, за последнюю неделю зафиксирован ежедневный рост обстрелов.
    Ситуация в Марьинке
    В СЦКК сообщили о повторном обстреле Марьинки ополченцами
    00:58 04.06.2015
    348Обстрелы на Донбассе
    Как сообщил пресс-офицер в Совместном центре по контролю и координации Руслан Семенюк, примерно в 20.35 восстановился артиллерийский обстрел со стороны ополченцев.
    Украинские военные
    Обстрел авто с генералом РФ в Донбассе квалифицирован как теракт - СЦКК
    18:45 24.05.2015
    2881Донбасс. Замороженный конфликт
    Согласно информации, в результате обстрела никто из находящихся в автомобиле не пострадал. Начато уголовное производство по ст. 258 УК Украины (теракт), продолжается следствие.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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