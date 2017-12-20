Наблюдатели из РФ и Украины покинули зону АТО... Чем это грозит?

РИА Новости Украина

Офицеры Вооруженных сил РФ и Украины, входящие в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), во вторник покинули территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В Киеве полагают, что решение РФ выйти из СЦКК приведет к ликвидации этой структуры. В ДНР считают, что после выхода офицеров РФ из СЦКК есть шанс на установление прямого диалога между реальными сторонами конфликта, пишут РИА Новости.

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Ранее в МИД РФ сообщили, что в нарушение договоренностей Киев создавал препятствия для выполнения представителями России своих обязанностей в СЦКК. Москва настаивала на необходимости отрегулировать проблемные вопросы без ущерба для участия российской стороны в Совместном центре, но Киев обращения проигнорировал.

СЦКК был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после заключения минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Таки ушли

Как и ожидалось, во вторник российская сторона прекратила деятельность в рамках Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон в Донбассе, офицеры из РФ покинули территорию Украины.

Как заявил представитель ДНР в центре Руслан Якубов, все российские и украинские офицеры из СЦКК во вторник благополучно пересекли линию соприкосновения в Донбассе.

"Офицеры ВСУ, находящиеся в составе наблюдательных групп СЦКК на территории республики, выехали на территорию, подконтрольную Киеву. Представители ВС РФ в СЦКК покинули территорию республики и пересекли линию соприкосновения. Хотелось бы отметить, что выход офицеров РФ был вынужденный, и по этой причине досрочный. Их смена должна была находиться тут еще полтора месяца", — сказал Якубов.

В Киеве подтвердили эту информацию. По словам замначальника пресс-службы Вооруженных сил Украины Юзефа Венсковича, "украинские наблюдатели в СЦКК выведены с подконтрольной ополченцам территории Донбасса в Соледар". Он уточнил, что колонна вышла во вторник в 10:30.

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"Украинская сторона в СЦКК продолжит проводить мониторинг, способствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и наблюдать за линией разграничения, фиксировать незаконные обстрелы и способствовать режиму прекращения огня", — сказал пресс-офицер УНИАН.

Что говорят в ДНР и ЛНР

По мнению руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова, после выхода российских офицеров из Совместного центра есть шанс на установление прямого диалога между реальными сторонами конфликта и Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.

"С выводом российских офицеров из СЦКК мы готовы и далее обеспечивать контроль и координацию ситуации с безопасностью на линии соприкосновения. Мяч на другой стороне, и сейчас есть все шансы на установление прямого диалога между реальными сторонами конфликта и мониторинговой миссией", — сказал Якубов журналистам.

Он также сообщил, что представители ДНР в СЦКК готовы продолжать работу с ОБСЕ и Киевом.

"Со своей стороны заявляем, что готовы продолжать свою деятельность в штатном режиме, выполнять взятые на себя обязательства по контролю и координации ситуации с безопасностью на линии соприкосновения в рамках минских соглашений и вести диалог как с представителями СММ ОБСЕ, так и с представителями украинской стороны в СЦКК", — добавил Якубов.

По его словам, российские офицеры из СЦКК передали контакты представительства ДНР наблюдателям миссии ОБСЕ.

Якубов отметил, что ДНР готова предоставить площадку для развертывания штаба представительства РФ в СЦКК, а также увеличить число своих наблюдателей на линии соприкосновения.

В свою очередь власти ЛНР решили создать свое представительство при СЦКК.

"В связи с отзывом представителей СЦКК и обострившейся ситуацией на линии соприкосновения, а именно многочисленными разрушениями жилого фонда и инфраструктуры и наличием трех раненых за минувшие сутки, было принято решение создать представительство ЛНР при СЦКК", — сказал журналистам представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее ЛНР не была представлена в Совместном центре. Марочко уточнил, что в функции местного представительства будет входить фиксация нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, а также последствий обстрелов.

В Киеве говорят о ликвидации СЦКК

При этом в Киеве не исключают, что после выхода российских наблюдателей СЦКК может быть ликвидирован.

"Акция российского руководства по отзыву своих военных из состава СЦКК практически сделает невозможным обеспечение режима тишины, даже если договоренность завтра (на переговорах в Минске — ред.) будет достигнута. К тому же отзыв российской части СЦКК однозначно приведет к ликвидации этой структуры. Это плохо", — написал представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук в Facebook.

При этом Марчук отметил невозможность обеспечения перемирия после выхода России из украино-российского Совместного центра контроля и координации.

"Очень важную роль в обеспечении этой технологии играют военные Совместного центра контроля и координации (СЦКК), куда входят украинские и российские военные. В отличие от патрулей СММ ОБСЕ, они имеют полномочия и могут быстро вмешиваться в ситуацию, чтобы прекратить нарушение режима тишины. Российские военные — нарушения со стороны ОРДЛО, а украинские — со стороны ВСУ. Акция российского руководства по отзыву своих военных из состава СЦКК практически сделает невозможным обеспечение режима тишины, даже если договоренность завтра будет достигнута", — добавил он.

Мнение

В то же время военный эксперт Виктор Мураховский считает, что отъезд украинских и российских наблюдателей СЦКК из Донбасса не повлияет на ситуацию на линии соприкосновения. "Насколько это повлияет на реальную ситуацию на линии соприкосновения — практически никак не повлияет, так как никаких полномочий влиять на реальную обстановку у них не было, у российских офицеров, которые работали в составе этого центра", — заявил Мураховский.

По его словам, представители РФ лишь фиксировали нарушения, которые передавали в ОБСЕ. "При этом западные партнеры не реагировали на главного нарушителя режима прекращения огня — руководство Украины. В том направлении, чтобы они выполнили хотя бы два пункта (минских соглашений) — отвод вооружений и прекращение огня", — добавил эксперт.

Комментируя заявление МИД РФ о том, что Киев создавал для российских наблюдателей напряженную обстановку и препятствовал их работе, Мураховский отметил, что такая ситуация существовала уже довольно долгое время и ее терпели. По его мнению, в вопросе выхода РФ из СЦКК данный момент не был принципиальным.