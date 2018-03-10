Генерал-полковник российской армии, который представляет РФ в Совместном центре по контролю и коориднации прекращения огня, намерен с помощью наблюдательных пунктов фиксировать случаи нарушения перемирия.
Представитель ВС РФ в СЦКК генерал-полковник Александр Ленцов также сообщил, что российское представительство в СЦКК вместе с ОБСЕ планируют в среду оказать содействие в контроле за прекращением огня и отводом техники.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".