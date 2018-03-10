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    Александр Ленцов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Генерал-полковник Вооруженных сил РФ Александр Ленцов
    Российский генерал Ленцов заявил, что находится не в Донбассе
    08:44 11.08.2015
    1311Иловайский котел: кто в ответе?
    Российский генерал Ленцов заявил, что в Украине "нужно менять не только руководство, а всех представителей тех, кто откровенно дезинформирует руководство и государства Украины".
    Генерал-полковник Вооруженных сил РФ Александр Ленцов
    Генштаб ВСУ винит в обострении обстановки в Донбассе генерала из РФ
    13:01 10.08.2015
    1201Иловайский котел: кто в ответе?
    По словам пресс-секретаря Генштаба Владислав Селезнев, генерал Александр Ленцов "дважды выполнял обязанности руководителя российской составляющей в Совместном центре по контролю и координации".
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Погибших и раненых в селе Саханка в Донбассе нет - СЦКК
    13:56 14.05.2015
    90Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    По информации представителя РФ в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе погибших в Саханке нет, но жителей осталось очень мало.
    ОБСЕ посетили поселок Спартак в Донецкой области
    Представители ОБСЕ посетили поселок Спартак в Донецкой области 
    09:02 11.04.2015
    597Год АТО: причины и следствия
    Наблюдатели ОБСЕ прибыли в Спартак, где были зафиксированы обстрелы, вместе с представителем РФ генерал-полковником Александром Ленцовым и представителем ополчения ДНР.
    Разрушенный поселок Трудовские Петровского района Донецкой области
    Нарушений перемирия в Спартаке Донецкой области не зафиксировано - СЦКК
    13:54 04.04.2015
    83Год АТО: причины и следствия
    Представитель России в СЦКК заверил украинскую сторону в том, что нарушений в Спартаке нет.
    Работа блокпоста ВСУ в Курахово
    Совместный центр в Донбассе установит наблюдательные пункты - Ленцов
    11:20 25.03.2015
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    Генерал-полковник российской армии, который представляет РФ в Совместном центре по контролю и коориднации прекращения огня, намерен с помощью наблюдательных пунктов фиксировать случаи нарушения перемирия.
    Генерал-полковник Вооруженных сил РФ Александр Ленцов
    В Донбассе обстрелян российский генерал Ленцов - глава ДНР
    17:42 24.03.2015
    6152Особый статус Донбасса
    По данным Александра Захарченко, представитель Совместного центра по координации и контролю, генерал РФ Александр Ленцов попал под обстрел в Донбассе.
    Отвод колонны тяжелой военной техники ополченцев из Донецка
    СЦКК фиксирует отвод техники только на территориях ДНР и ЛНР - Ленцов
    19:26 24.02.2015
    577Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Представитель ВС РФ в СЦКК генерал-полковник Александр Ленцов также сообщил, что российское представительство в СЦКК вместе с ОБСЕ планируют в среду оказать содействие в контроле за прекращением огня и отводом техники.
    Ополченец в окрестностях Дебальцево
    Координаторы: по плану отвода вооружений Дебальцево - территория ДНР
    16:57 20.02.2015
    513Украина: между миром и войной
    Соответствующее заявление сделал представитель РФ в Совместном центре по контролю и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации Александр Ленцов.
    Военная техника ополченцев ДНР в Углегорске
    Перемирие соблюдается, кроме аэропорта Донецка - координаторы
    14:19 20.02.2015
    345Украина: между миром и войной
    Руководитель российской группы по координации вопросов прекращения огня Александр Ленцов сообщил, что перемирие соблюдается практически от юга Донецкой области до запада Луганской области.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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