наверх
10.03.201809:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    лэп

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Въезд в Авдеевку
    Восстановление ЛЭП у Авдеевки завершено - Цеголко
    17:22 05.02.2017
    117Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Согласно информации пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко, начался следующий этап - присоединение к трансформаторным подстанциям.
    Линия электропередачи. Архивное фото
    СЦКК констатирует прогресс в проведении ремонтных работ ЛЭП возле Горловки
    19:56 24.01.2016
    135Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Работы осуществлялись почти на двух десятках определенных направлениях, в том числе и в тех приоритетных сферах, которые были определены в ходе Минских переговоров.
    Восстановление опор ЛЭП в Херсонской области на границе с Крымом
    Энергетикам в Херсонской области дали возможность завершить ремонтные работы
    20:27 29.11.2015
    186Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации координатора блокады Ленура Ислямова, участники блокады позволили энергетикам воткнуть столб для ЛЭП "Каховка-Титан", делать заземление не позволяют.
    Восстановление опор ЛЭП в Херсонской области на границе с Крымом
    Достигнута договоренность о ремонте ЛЭП в Херсонской области – "Укрэнерго"
    16:36 29.11.2015
    1065Энергоблокада: Крым без электричества
    Как сообщается, линейная бригада уже выдвигается на место. В течение нескольких часов закончится монтаж провода и будет снято базовое заземление. Вопрос относительно включения линии еще обсуждается.
    Ситуация в Херсонской области
    Обстановка на месте поврежденных ЛЭП в Херсонской области спокойная
    10:06 28.11.2015
    1745Энергоблокада: Крым без электричества
    На месте находятся лишь несколько сторонников блокады Крыма. Они практически не выходят из установленной на месте поврежденных ЛЭП палатки. В палатке они греются у самодельной печки и спят.
    На месте конфликта у ЛЭП в Крым в Херсонской области
    Энергоснабжение Херсонской области полностью восстановлено – "Укрэнерго"
    20:04 22.11.2015
    865Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации "Укрэнерго", Херсонская область полностью запитана от украинских распредсетей напряжением 110 кВ и ниже, но надежность схем снабжения электроэнергией при этом понижена.
    На месте конфликта у ЛЭП в Крым в Херсонской области
    У ЛЭП в Херсонской области остаются около 20 протестующих - МВД
    18:43 22.11.2015
    482Энергоблокада: Крым без электричества
    Правоохранители наблюдают за активистами со стороны и поддерживают правопорядок. В воскресенье на место инцидента приезжали сотрудники Службы безопасности Украины.
    На месте конфликта у ЛЭП в Крым в Херсонской области
    Доступ к ЛЭП в Херсонской области будут блокировать несколько дней - "Укрэнерго"
    18:08 22.11.2015
    2276Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации, ремонтные бригады готовы начать работу, но для этого нужен доступ к объектам, которые блокируются протестующими. В данной ситуации ремонтники могут рассчитывать только на помощь правоохранителей.
    Повреждения ЛЭП в Херсонской области
    "Укрэнерго" не исключает сбоев в Украине из-за аварий на питающих Крым ЛЭП
    17:18 22.11.2015
    2675Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации, отключение еще одного элемента на подстанции Каховская может привести к каскадному развитию аварии, при котором также будут очень большие неприятности для Херсонской области - около 50% может быть обесточено.
    Укрэнерго
    Ремонт ЛЭП в Херсонской области займет до четырех суток – "Укрэнерго"
    16:53 22.11.2015
    357Энергоблокада: Крым без электричества
    Как отметил на брифинге в воскресенье заместитель генерального директора "Укрэнерго" Юрий Касич, одну линию можно будет возобновить на протяжении суток, а вторую в течение двух, трех-четырех суток.
    На месте конфликта у ЛЭП в Крым в Херсонской области
    МВД возбудило четыре дела в связи с подрывом ЛЭП в Херсонской области
    15:18 22.11.2015
    1063Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации, одно из них открыто по факту умышленного повреждения объектов электроэнергетики, еще два - за причинение телесных повреждений двум сотрудникам полиции.
    Повреждения ЛЭП в Херсонской области
    ОБСЕ следит за ситуацией вокруг повреждения ЛЭП в Херсонской области
    20:03 21.11.2015
    541Энергоблокада: Крым без электричества
    Активисты не берут на себя ответственность за повреждение силовых линий, но намерены охранять место, чтобы помешать ремонту. Это назвали началом "энергетической блокады".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги