Поскольку украинская сторона категорически не соглашается на прямой диалог с представителями самопровозглашенных республик, российские офицеры в СЦКК выступали в роли посредника в вопросах поддержания "режима тишины" и сдерживания огня.
Согласно заявлению МИД Франции, рассматривать вопрос об изменении СЦКК, который призван обеспечивать совместную работу российских и украинских военнослужащих для закрепления перемирия в Украине, преждевременно.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, "Россия поставила перед фактом Украину и весь мир", отозвав своих представителей из СЦКК, это можно связать с эскалацией, которая произошла на фронте.
Офицеры РФ из Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) таки покинули Донбасс, ссылаясь на "неуважительное отношение" украинских коллег. Вывела своих наблюдателей и Украина. Эксперты видят в этом тревожный знак, ведь судьба СЦКК теперь под вопросом.
По словам руководителя представительства самопровозглашенной ДНР в СЦКК Руслана Якубова, украинская сторона предоставила гарантии безопасности для перехода офицеров РФ и ВСУ в СЦКК через линию соприкосновения.
По словам депутата от фракции "Народный фронт", член комитета Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрия Тымчука, СЦКК не был органом, который приходил к какому-то консенсусу, где устраивались какие-то дискуссии с выработкой каких-то решений.
По словам первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, ОБСЕ принимает все меры, чтобы патрули, которые находятся в этом районе, передвигались безопасно.
По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирины Геращенко, без миротворческой миссии "боевики просто затерроризируют оккупированные территории и их жителей".
По информации начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, с 27 февраля по 4 марта совместная миссия США и Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.
Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан на заседании СБ ООН заявил, что СММ зафиксировала рост использования систем залпового огня "Град", минометов, и артиллерийских снарядов в районе Авдеевки.
Начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко в ходе встречи с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в Донбассе.
По словам главы Специальной мониторинговой миссии в Украине посла Эртугрула Апакана, стороны продолжают нарушать режим прекращения огня и другие соглашения. СММ зафиксировала заметный рост использования ракетно-залповых систем и другой артиллерии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".