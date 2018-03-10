наверх
10.03.201806:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    наблюдатели

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 73
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Представители ОБСЕ и СЦКК в Донецкой области
    Донбасс просит: верните российских офицеров в СЦКК
    13:50 26.01.2018
    1171Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Поскольку украинская сторона категорически не соглашается на прямой диалог с представителями самопровозглашенных республик, российские офицеры в СЦКК выступали в роли посредника в вопросах поддержания "режима тишины" и сдерживания огня.
    Погибший наблюдатель ОБСЕ, гражданин Молдавии Виталий Зара
    В ОБСЕ сообщили подробности гибели наблюдателя в Донбассе
    19:59 19.01.2018
    460Донбасс: новое перемирие
    По информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибший наблюдатель, гражданин Молдавии Виталий Зара, работал в луганской группе с июля 2015 года, служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке.
    Представитель России в совместной группе по прекращению огня на востоке Украины генерал-полковник Александр Ленцов. Архивное фото
    МИД Франции: менять формат СЦКК преждевременно
    14:27 21.12.2017
    148Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Согласно заявлению МИД Франции, рассматривать вопрос об изменении СЦКК, который призван обеспечивать совместную работу российских и украинских военнослужащих для закрепления перемирия в Украине, преждевременно.
    Александр Турчинов
    Турчинов: Россия вывела наблюдателей из СЦКК для начала боевых действий
    15:40 20.12.2017
    615Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, "Россия поставила перед фактом Украину и весь мир", отозвав своих представителей из СЦКК, это можно связать с эскалацией, которая произошла на фронте.
    Жизнь на линии разграничения
    Наблюдатели из РФ и Украины покинули зону АТО... Чем это грозит?
    10:12 20.12.2017
    3135Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Офицеры РФ из Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) таки покинули Донбасс, ссылаясь на "неуважительное отношение" украинских коллег. Вывела своих наблюдателей и Украина. Эксперты видят в этом тревожный знак, ведь судьба СЦКК теперь под вопросом.
    Георгий Тука
    Тука прокомментировал уход россиян из СЦКК
    09:56 20.12.2017
    2129Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, выход России из СЦКК приведет к ухудшению гуманитарной ситуации в Донбассе.
    Военнослужащие ВСУ в вертолете на территории АТО
    Украина обещала безопасность офицерам СЦКК на линии разграничения - ДНР
    08:30 19.12.2017
    482Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам руководителя представительства самопровозглашенной ДНР в СЦКК Руслана Якубова, украинская сторона предоставила гарантии безопасности для перехода офицеров РФ и ВСУ в СЦКК через линию соприкосновения.
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    СЦКК нужно ликвидировать после решения России - нардеп
    14:40 18.12.2017
    668Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам депутата от фракции "Народный фронт", член комитета Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрия Тымчука, СЦКК не был органом, который приходил к какому-то консенсусу, где устраивались какие-то дискуссии с выработкой каких-то решений.
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    Наблюдателей ОБСЕ обстреляли на Донецкой фильтровальной станции
    15:29 04.08.2017
    268Донбасс: новое перемирие
    По словам первого заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга, наблюдатели пытались установить на крыше фильтровальной станции видеокамеру, которая нужна для круглосуточного контроля за территорией.
    Заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг
    В ОБСЕ заявили, что стороны конфликта в Донбассе не помогают работе миссии
    20:19 21.06.2017
    152Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    По словам первого замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга, работе гражданских невооруженных наблюдателей мешают не только мины, но также нежелание сторон содействовать их работе.
    Александр Хуг. Архивное фото
    Хуг: ОБСЕ усилит безопасность патрулей и продолжит работать в Донбассе
    01:18 24.04.2017
    68Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, ОБСЕ принимает все меры, чтобы патрули, которые находятся в этом районе, передвигались безопасно.
    Ирина Геращенко. Архивное фото
    Геращенко: говорить о выборах в Донбассе после инцидента с ОБСЕ пока нельзя
    00:04 24.04.2017
    336Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирины Геращенко, без миротворческой миссии "боевики просто затерроризируют оккупированные территории и их жителей".
    ОС-135Б
    Военные инспекторы США и Франции выполнят наблюдательный полет над РФ
    23:27 26.02.2017
    125
    По информации начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, с 27 февраля по 4 марта совместная миссия США и Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.
    Павел Климкин и новый глава ОБСЕ Себастьян Курц посетили Донецкую область. Архивное фото
    Курц: ОБСЕ увеличивает число наблюдателей в Украине
    04:41 23.02.2017
    187Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Министр иностранных дел Австрии председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что уровень насилия, который наблюдается на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем.
    Миссия ОБСЕ в Украине. Архивное фото
    ОБСЕ заявляет об отсутствии 20 танков ВСУ в местах хранения в Донбассе
    23:20 22.02.2017
    259Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Согласно заявлению Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдатели отметили отсутствие в постоянном месте хранения вооружения ВСУ 20 танков (Т-64) и 10 минометов.
    Миссия ОБСЕ в Авдеевке
    ОБСЕ зафиксировала 1,2 тыс взрывов в Донецкой области за сутки
    00:37 07.02.2017
    90Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наибольшее количество взрывов было зафиксировано в районах Авдеевка-Ясиноватая и в районе аэропорта Донецка.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    ОБСЕ зафиксировала использование минометов и танков в районе Авдеевки
    23:11 02.02.2017
    634Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан на заседании СБ ООН заявил, что СММ зафиксировала рост использования систем залпового огня "Град", минометов, и артиллерийских снарядов в районе Авдеевки.
    Виктор Муженко
    Киев приветствует намерение ОБСЕ усилить мониторинговую миссию - Муженко
    16:38 21.01.2017
    289Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко в ходе встречи с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в Донбассе.
    Руководитель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Эртугрул Апакан
    В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе
    21:59 19.01.2017
    623Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам главы Специальной мониторинговой миссии в Украине посла Эртугрула Апакана, стороны продолжают нарушать режим прекращения огня и другие соглашения. СММ зафиксировала заметный рост использования ракетно-залповых систем и другой артиллерии.
    АТО. КПВВ Станица Луганская
    Еще одна неделя непрекращающегося огня. Отчет СММ ОБСЕ в Украине
    09:34 19.12.2016
    605Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    В Донецкой области СММ зафиксировала уменьшение, а в Луганской области - увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны