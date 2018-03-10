По информации Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, под Кропивницким эксперты обнаружили повышение радиационного фона, с основным вкладом радионуклида техногенного происхождения цезия-137 (Cs-137).
Согласно сообщению Государственного пограничного комитета Белоруссии, сотрудниками органов пограничной службы был выявлен груз (манипулятор для бесконтактного тестирования) с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения.
Об инциденте с иностранным самолетом, на борту которого был обнаружен радиоактивный груз, стало известно в понедельник в ходе встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководством силового блока страны.
В эфире радиостанции "Голос Столицы" администратор проекта chornobyl.com.ua Станислав Полесский заявил, что 70 военнослужащих не способны повлиять на ситуацию с нелегальным проникновением в Чернобыльскую зону отчуждения.
Сообщается, что "по данным радиационного контроля, контрольные уровни (установлены для данной территории), по показателям содержания радионуклидов в воздухе и мощности экспозиционной дозы не превышены".
Есть опасения, что радиоактивные вещества могли попасть в море в близлежащем порту. Замеры показали повышение бета-излучения до 7230 бекереллей на литр, что в 10 раз выше, чем это происходит во время дождей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".