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    радиация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Уровень радиационного загрязнения
    Под Кропивницким зафиксировали повышение радиации техногенного характера
    15:19 07.08.2017
    34026-я годовщина аварии на ЧАЭС
    По информации Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, под Кропивницким эксперты обнаружили повышение радиационного фона, с основным вкладом радионуклида техногенного происхождения цезия-137 (Cs-137).
    Радиация
    Самолет с радиоактивным грузом в Гомеле отправился далее по маршруту
    16:58 20.03.2017
    200
    Согласно сообщению Государственного пограничного комитета Белоруссии, сотрудниками органов пограничной службы был выявлен груз (манипулятор для бесконтактного тестирования) с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения.
    Аэропорт Гомель
    Самолет из Армении с радиоактивным грузом в аэропорту Гомеля имел все документы
    16:21 20.03.2017
    181
    Об инциденте с иностранным самолетом, на борту которого был обнаружен радиоактивный груз, стало известно в понедельник в ходе встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководством силового блока страны.
    Ядерная опасность. Противогаз
    В Европе - загадочная вспышка радиации
    07:08 24.02.2017
    20636
    Согласно европейским СМИ, исследовательская лаборатория "Сванховд" зафиксировала в атмосфере следы "йода-131" неизвестного происхождения на больших пространствах Европы.
    Припять и зона ЧАЭС в снегу
    Чернобыльскую зону охранять полностью нереально - Полесский
    03:47 06.02.2017
    380Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" администратор проекта chornobyl.com.ua Станислав Полесский заявил, что 70 военнослужащих не способны повлиять на ситуацию с нелегальным проникновением в Чернобыльскую зону отчуждения.
    Смог в Киеве
    Борейко: радиоактивные отходы со всей Украины свозят в Киев
    08:15 30.10.2016
    4747Два года президентства Порошенко
    Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко в эфире ГС заявил, что изменения, внесенные Порошенко в УК, не улучшат радиационную безопасность и просто бесполезны.
    Радиация
    Вагон поезда "ядерного" предприятия сошел с рельсов в РФ
    15:32 30.09.2016
    285
    По информации источника в силовых структурах Челябинской области, "сход колесной пары вагона со спецгрузом произошел на тупиковой станции, разлива материалов нет".
    Ядерный могильник на ЧАЭС
    Хранилище отработанного ядерного топлива и цех по утилизации отходов на ЧАЭС 
    14:25 08.04.2016
    657Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Фотокорреспондентам РИА Новости Украины удалось побывать на специализированных объектах "ХОЯТ-2" и "Цех утилизации радиоактивных отходов" на Чернобыльской атомной электростанции.
    Силы безопасности Ирака. Архивное фото
    Минздрав Ирака заявил об обнаружении похищенных радиоактивных материалов
    04:35 22.02.2016
    62Военная кампания против "Исламского государства"
    Как заявил представитель министерства по окружающей среде Ирака Амир Али, радиоактивные материалы были брошены рядом с заправочной станцией в южном городе Зубаир.
    Радиация
    Радиоактивные материалы обнаружены в подземных водах в районе АЭС близ Нью-Йорка
    01:17 07.02.2016
    665
    По информации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в пробах воды было выявлено присутствие трития. Утечка произошла на АЭС, но данная ситуация не представляет угрозы для людей.
    Радиация
    Опасные заначки: украинцы смогут легально избавиться от радиоактивных отходов
    08:13 30.08.2015
    204
    Правительство предлагает ослабить ответственность для тех, кто добровольно сдаст источники ионизирующего излучения. Соответствующий документ уже направлен на рассмотрение в Верховную Раду.
    Ядерный взрыв. Архивное фото
    Атомная бомбардировка Нагасаки 9 августа 1945 г. Справка
    08:52 09.08.2015
    758
    Атомную бомбу на Нагасаки сбросили 9 августа в 11 часов 2 минуты. Было убито и пропало без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерло ещё 35 тысяч человек.
    Взрыв в Донецке 16 июня 2015
    Взрыв в Донецке мог повредить могильник радиоактивных отходов - СЦКК
    22:02 21.06.2015
    591Переговоры по Донбассу
    Согласно информации, взрыв, произошедший 16 июня на территории "Донецкого казенного завода химических изделий" в результате детонации подземных складов боеприпасов, мог нарушить целостность хранилища.
    Чернобыльская АЭС, 21 апреля 2015 г
    Уровень радиации в пределах ЧАЭС находится в норме - госинспекция
    15:47 29.04.2015
    107Пожар в Чернобыльской зоне
    Сообщается, что "по данным радиационного контроля, контрольные уровни (установлены для данной территории), по показателям содержания радионуклидов в воздухе и мощности экспозиционной дозы не превышены".
    Зорян Шкиряк и Арсений Яценюк в вертолете
    Пожар в Чернобыле локализован, радиационный фон в норме - Яценюк
    13:02 29.04.2015
    321Пожар в Чернобыльской зоне
    Согласно информации Яценюка, в 12.45 пожар локализован, радиационный фон в норме, при допустимых нормах 50 микрорентген в зоне радиационный фон не превышает 21 микрорентген, а в Киеве не превышает 11.
    Город Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС
    Изменений радиационной обстановки в Гомельской области Белоруссии нет - МЧС
    23:58 28.04.2015
    268Пожар в Чернобыльской зоне
    Представитель МЧС сообщил, что украинская сторона не обращалась к белорусским спасателям за помощью в ликвидации пожара, хотя ранее это практиковалось.
    АЭС Фукусима-1
    В стоке АЭС в Фукусиме зафиксирован повышенный уровень радиации
    13:59 22.02.2015
    152Авария на японской АЭС "Фукусима-1"
    Есть опасения, что радиоактивные вещества могли попасть в море в близлежащем порту. Замеры показали повышение бета-излучения до 7230 бекереллей на литр, что в 10 раз выше, чем это происходит во время дождей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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