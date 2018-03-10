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    Чернобыльская АЭС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 240
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    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Украина взяла кредит на строительство хранилища отработанного ядерного топлива
    15:04 21.12.2017
    244Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Согласно заявлению Минфина Украины, "Энергоатом", OPIC и Central Storage Safety Project Trust подписали соглашения о привлечении 250 миллионов долларов на возведение централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива.
    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    Строительство ядерного хранилища: и хочется, и колется
    18:15 26.11.2017
    1497Строительство объекта "Укрытие" на ЧАЭС
    Украине не обойтись без строительства собственного хранилища облученного ядерного топлива, решение принято и строительство ЦХОЯТ начато. Однако украинцев по-прежнему волнует его безопасность и источники финансирования столь дорогого объекта.
    Сталкеры, задержанные в зоне ЧАЭС
    Полиция поймала на ЧАЭС двух сталкеров из Донбасса и России
    20:08 16.11.2017
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    В полиции сообщили, что обнаружили 21-летнего жителя Донецкой области и 20-летнюю гражданку Российской Федерации, которые вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.
    Начало строительства СХОЯТ в Чернобыле
    В Чернобыле начали строить хранилище ядерных отходов
    16:36 09.11.2017
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    После его запуска Украина станет независимой в вопросе переработки отработавшего ядерного топлива, заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион.
    Тушение пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
    Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС локализован
    22:13 30.06.2017
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    В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на данный момент продолжается тушение отдельных тлеющих очагов пожара. Авиацией ГСЧС сброшено около 184 тонн воды.
    Ликвидация пожара в зоне ЧАЭС
    Тушение пожара в зоне ЧАЭС. Аэросъемка 
    14:06 30.06.2017
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    Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сократилась еще на четыре гектара - до 8 гектаров, сообщила в пятницу Госслужба Украины по ЧС.
    Пожарные. Архивное фото
    В ГСЧС рассказали о радиационном фоне на ЧАЭС после пожара
    09:53 30.06.2017
    247Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    В ГСЧС уточнили, что угрозы ЧАЭС нет, распространения огня в сторону станции не происходит на данный момент, но замеры радиационного фона будут проводиться.
    Зона отчуждения ЧАЭС
    Спасатели оценили угрозу ЧАЭС от пожара в зоне отчуждения
    23:30 29.06.2017
    116Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    По словам начальника ГУ ГСЧС Василия Слободяника, пожар не несет никакой угрозы ЧАЭС, потому что он произошел "почти на границе 10-километровой зоны возле села Буряковка".
    Чернобыль спустя 30 лет после аварии
    Хакерская атака затронула Чернобыльскую АЭС
    18:03 27.06.2017
    748Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Как сообщил начальник смены ЧАЭС Владимир Ильчук, некоторые компьютеры были заражены вирусом и поэтому была дана персональная команда компьютерных рабочих в местах персонала компьютеры отключить.
    Белорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
    Минск сделал заявление по факту задымления на ЧАЭС
    12:15 14.06.2017
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    В центре по контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды республики сообщили, что задымление не повлияло на радиационный фон в Белоруссии.
    Четвертый и третий энергоблоки на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Архивное фото
    На Чернобыльской АЭС произошло задымление
    19:39 13.06.2017
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    О задымлении на третьем энергоблоке сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. По ее данным, оно ликвидировано. Радиационное состояние помещений блока номер 3 и площадки ЧАЭС без изменений.
    Чернобыль спустя 30 лет после аварии
    "Энергоатом" объявил тендер на строительство ядерного хранилища в Чернобыле
    21:14 03.05.2017
    220
    Объект предполагается построить между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области. Ожидаемая стоимость проекта составляет 939,084 млн грн.
    Установка арки над четвертым энергоблоком ЧАЭС
    В зоне ЧАЭС строят хранилище отработанного ядерного топлива
    16:19 27.04.2017
    258Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщил, что экологическое воздействие хранилища отработанного ядерного топлива будет значительно ниже установленных на сегодня допустимых уровней.
    Зона отчуждения. Архивное фото
    Сталкер-тур. Как срубить денег на чернобыльской теме
    19:50 26.04.2017
    791Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Трудно представить, чтобы в наше время, когда сельское население в основной массе бедствует, люди не использовали брошенные населенные пункты Чернобыльской зоны как источник дармового строительного материала, металла и прочего, способного дать какой-либо доход.
    Траурный митинг в память о ликвидаторах аварии на ЧАЭС
    Фотоитоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, Порошенко в Беларуси, свадьба Джамалы 
    17:52 26.04.2017
    407Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    В среду, 26 апреля, отмечается годовщина страшной трагедии - аварии на ЧАЭС, президент Петр Порошенко встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, а певица Джамала вышла замуж.
    Ирина Головко. Архивное фото
    Зону ЧАЭС нельзя будет использовать еще сотни тысяч лет – эксперт
    17:26 26.04.2017
    710Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Эксперт в сфере энергетики Национального экологического центра Украины Ирина Головко заявила, что спустя тридцать лет говорить о преодолении последствий катастрофы нельзя, а мнение о развитии хозяйственной деятельности – преждевременно.
    Бывший директор Чернобыльской АЭС Михаил Уманец. Архивное фото
    Атомная энергетика Украины: прошлое и будущее. Разговор с экс-директором ЧАЭС
    15:45 26.04.2017
    1973Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Экс-директор ЧАЭС Михаил Уманец не против распрощаться с атомной энергетикой, поскольку сегодня Украина не имеет права ее эксплуатировать. В то же время альтернативы АЭС у страны нет.
    Георгий Копчинский
    "Положение – аховое". Экс-глава Госатома об электроэнергетике в Украине
    15:05 26.04.2017
    2018Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Экс-глава Госатома Украины Георгий Копчинский заявил, что в Украине нет денег и политической воли, чтобы начать решать проблему с подходящим к концу сроку эксплуатации энергоблоков.
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Порошенко и Лукашенко посетили Чернобыльскую АЭС 
    14:30 26.04.2017
    514Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    В годовщину аварии президент Петр Порошенко встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты посетили ряд объектов на Чернобыльской АЭС, в частности новую арку, которая накрыла старый саркофаг.
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Встреча в Чернобыле: Порошенко и Лукашенко говорили о политике – спецкор
    14:01 26.04.2017
    1063Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Специальный корреспондент Александр Ивасивка сообщил, что президенты Петр Порошенко и Александр Лукашенко во время мероприятий, посвященных годовщине аварии на ЧАЭС, сверили позиции по переговорам в Минске.
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