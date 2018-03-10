Согласно заявлению Минфина Украины, "Энергоатом", OPIC и Central Storage Safety Project Trust подписали соглашения о привлечении 250 миллионов долларов на возведение централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива.
Украине не обойтись без строительства собственного хранилища облученного ядерного топлива, решение принято и строительство ЦХОЯТ начато. Однако украинцев по-прежнему волнует его безопасность и источники финансирования столь дорогого объекта.
В полиции сообщили, что обнаружили 21-летнего жителя Донецкой области и 20-летнюю гражданку Российской Федерации, которые вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.
О задымлении на третьем энергоблоке сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. По ее данным, оно ликвидировано. Радиационное состояние помещений блока номер 3 и площадки ЧАЭС без изменений.
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщил, что экологическое воздействие хранилища отработанного ядерного топлива будет значительно ниже установленных на сегодня допустимых уровней.
Трудно представить, чтобы в наше время, когда сельское население в основной массе бедствует, люди не использовали брошенные населенные пункты Чернобыльской зоны как источник дармового строительного материала, металла и прочего, способного дать какой-либо доход.
Эксперт в сфере энергетики Национального экологического центра Украины Ирина Головко заявила, что спустя тридцать лет говорить о преодолении последствий катастрофы нельзя, а мнение о развитии хозяйственной деятельности – преждевременно.
В годовщину аварии президент Петр Порошенко встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты посетили ряд объектов на Чернобыльской АЭС, в частности новую арку, которая накрыла старый саркофаг.
Специальный корреспондент Александр Ивасивка сообщил, что президенты Петр Порошенко и Александр Лукашенко во время мероприятий, посвященных годовщине аварии на ЧАЭС, сверили позиции по переговорам в Минске.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".