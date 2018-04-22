В зоне отчуждения ЧАЭС задержали туристов-экстремалов

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Пограничники совместно с полицейскими задержали четырех граждан Украины, которые незаконно проникли в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщает Госпогранслужба Украины.

"Пограничники совместно с представителями Национальной полиции на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области задержали четырех украинцев, которые незаконно попали в зону отчуждения с целью экстремального туризма", — говорится в сообщении ведомства.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит штраф.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.