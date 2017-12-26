В зоне отчуждения ЧАЭС задержали двух сталкеров

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина.
"Ночью возле села Залесье работники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили двух юношей. 17-летний житель столицы вместе с 18-летним товарищем из Киевской области вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", – говорится в сообщении.
За нарушение требований радиационной безопасности полицейские составили административный протокол. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, 2 декабря во время патрулирования зоны отчуждения работники полиции задержали новую группу туристов-экстремалов.