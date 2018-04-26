В Германии раскритиковали объем выплат чернобыльцам в Украине

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Депутат бундестага, председатель комитета по охране окружающей среды Сильвия Коттинг-Уль раскритиковала недостаточный объем компенсаций, выплачиваемых пострадавшим в результате катастрофы Чернобыльской АЭС.

Выступая в среду на заседании парламентского комитета, она указала, что выплаты не соответствуют предусмотренному законом размеру.

Кроме того, депутат от "зеленых" критически отозвалась об энергетической политике Украины, которая по-прежнему делает ставку на атомную энергетику.

По словам Коттинг-Уль, которая посетила регион катастрофы 10-13 апреля, Еврокомиссия поддерживает эту политику, в частности, предоставляя кредиты на обеспечение мер безопасности, что позволяет продлить срок службы украинских АЭС.

В своем докладе Сильвия Коттинг-Уль коснулась, помимо прочего, коммерческого использования зоны отчуждения вокруг потерпевшей аварию станции − там процветает туризм. Вместе с тем на этой территории, очевидно, будет организован центр для хранения отработавшего ядерного топлива.

В частности, там запланировано строительство могильника для отходов малой и средней активности, а также промежуточное хранилище для высокоактивных отходов. В то же время планов по созданию могильника для высокоактивных отходов пока нет − как указала Коттинг-Уль, Киев намерен сперва ознакомиться с опытом Германии и скандинавских стран.

Заседание комитета бундестага по охране окружающей среды, посвященное последствиям аварии на Чернобыльской АЭС, было приурочено к 32-й годовщине крупнейшей техногенной катастрофы.

Напомним, в ночь на 26 апреля 1986 года ошибки персонала, работавшего на 4-ом блоке Чернобыльской АЭС, помноженные на ошибки конструкторов реактора РБМК (реактор большой мощности, канальный), а именно этот тип реактора использовался на ЧАЭС, привели к самой серьезной аварии в истории мировой атомной энергетики. Эта авария стала крупной техногенной и гуманитарной катастрофой 20-го века.