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    Виктория Рубан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Последствия обрушения школы в Василькове
    На месте обвала школы в Василькове работают 70 спасателей и комиссия – Рубан
    15:52 11.10.2016
    259Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    Начальник сектора взаимодействия со СМИ главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан в эфире "ГС" рассказала, как проходят восстановительные работы после обвала школьной стены в Василькове.
    Последствия обрушения школы в Василькове
    Причину обвала школы в Василькове объявят после разбора обломков - ГСЧС
    15:36 11.10.2016
    85Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    Начальник сектора взаимодействия со СМИ главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан сообщила в эфире "ГС", что сотрудники ведомства занимаются устранением последствий обвала. К работам привлечены 70 человек.
    На месте упавшего крана в Ирпене
    Активист: трагедия с падением крана на стройке в Ирпене - результат спешки
    14:47 29.02.2016
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    Один человек погиб, двое пострадали в результате падения башенного крана на стройплощадке в Киевской области. Активист из Ирпеня Евгений Мельничук считает, что город незаконно и слишком поспешно пытаются застроить.
    Снег в центре Киева
    Циклон обошел стороной Киев и область - ГСЧС
    12:49 18.01.2016
    124Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Водителей, особенно крупногабаритного транспорта, все равно по возможности просят воздержаться от поездок по Киевской области, сообщила начальник сектора взаимодействия со СМИ ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан.
    Дым в Киеве
    Опасный дым: власти знали об опасности еще вчера, но не приняли мер – врач
    13:10 03.09.2015
    926Дым над Киевом. Горят леса
    В связи с превышением нормы опасных веществ в воздухе КГГА рекомендовала прервать учебный процесс в Киеве. Главный санитарный врач столицы Олег Рубан сообщил, что власти известили еще в среду, но необходимые совещания назначили лишь на утро четверга.
    Тушение нового пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
    Пожар в "Чернобыльской пуще" гасит авиация — ГСЧС
    17:28 01.07.2015
    233Пожары и их последствия в Киеве и области
    Уже третий день продолжается масштабный пожар в "Чернобыльской пуще". Напомним, что причиной чрезвычайной ситуации стало возгорание сухой травы и камыша.
    Пожар в Чернобыльской пуще
    Пожар в зоне отчуждения не угрожает лесу и чернобыльским объектам - ГCЧС
    11:15 30.06.2015
    74Пожары и их последствия в Киеве и области
    Пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан уточнила, что на данный момент есть горение травяного настила, распространения огня нет.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Владелец горящей под Киевом нефтебазы не дает пену для тушения - ГСЧС
    17:12 13.06.2015
    741Пожары и их последствия в Киеве и области
    По словам Николая Чечеткина, "пену предоставляет только компания KLO в объеме 8 тонн". Также в распоряжении ГСЧС есть "своих 20 тонн, что позволяет совершать беспрерывное тушение на протяжении 20 часов минимум".
    Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
    Площадь пожара в Чернобыле уменьшилась - ГСЧС
    12:13 29.04.2015
    121Пожар в Чернобыльской зоне
    Согласно информации, тушение огня на площади приблизительно 270 гектаров продолжается, задействованы 31 единица техники, более 220 человек личного состава, проводится авиаразведка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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