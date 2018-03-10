Начальник сектора взаимодействия со СМИ главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан в эфире "ГС" рассказала, как проходят восстановительные работы после обвала школьной стены в Василькове.
Начальник сектора взаимодействия со СМИ главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан сообщила в эфире "ГС", что сотрудники ведомства занимаются устранением последствий обвала. К работам привлечены 70 человек.
Один человек погиб, двое пострадали в результате падения башенного крана на стройплощадке в Киевской области. Активист из Ирпеня Евгений Мельничук считает, что город незаконно и слишком поспешно пытаются застроить.
Водителей, особенно крупногабаритного транспорта, все равно по возможности просят воздержаться от поездок по Киевской области, сообщила начальник сектора взаимодействия со СМИ ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан.
В связи с превышением нормы опасных веществ в воздухе КГГА рекомендовала прервать учебный процесс в Киеве. Главный санитарный врач столицы Олег Рубан сообщил, что власти известили еще в среду, но необходимые совещания назначили лишь на утро четверга.
По словам Николая Чечеткина, "пену предоставляет только компания KLO в объеме 8 тонн". Также в распоряжении ГСЧС есть "своих 20 тонн, что позволяет совершать беспрерывное тушение на протяжении 20 часов минимум".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".