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В связи с превышением нормы опасных веществ в воздухе КГГА рекомендовала прервать учебный процесс в Киеве. Главный санитарный врач столицы Олег Рубан сообщил, что власти известили еще в среду, но необходимые совещания назначили лишь на утро четверга.