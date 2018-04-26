Ночью в домах Припяти зажглись сотни свечей

Ровно в 01:24 (в это время 32 года назад, произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции) люди зажгли 32 свечи. Они символизируют время, прошедшее с момента трагедии.

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В тот же момент более сотни свечей зажглись и в окнах зданий вокруг площади, в том числе в отеле, дворце культуры и в нескольких бывших жилых домах.

Организаторы акции говорят, что таким образом они смогли на мгновение "оживить" город, к которому уже вряд ли когда-нибудь вернется жизнь.

"Впервые в Припяти подобное происходит в ночь аварии. Город также оживает. Я помню этот город живым. Здесь прошла лучшая часть моего детства. Здесь оно и закончилось", — заявил организатор акции Александр Сирота.