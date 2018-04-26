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    Новое укрытие над ЧАЭС заработает до конца 2018 года - Порошенко

    Тема:

    32-я годовщина аварии на ЧАЭС (34)

    (обновлено: )21
    Строительство объекта "Укрытие" планировалось завершить в 2015 году, однако из-за нехватки средств завершение работ было отложено до мая 2018 года. Глава государства обещает ввод конфаймента в эксплуатацию в декабре 2018 года.
    Объект Укрытие
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в декабре 2018 года запланировано введение в эксплуатацию нового конфайнмента над Чернобыльской атомной электростанцией.

    Чернобыльская АЭС
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. После аварии над ним был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается. Чернобыльская станция должна превратиться в безопасную систему с помощью защитной оболочки "Укрытие" (конфайнмента), которая будет представлять собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. Строительство объекта "Укрытие" планировалось завершить в 2015 году, однако из-за нехватки средств завершение работ было отложено до мая 2018 года.

    "В этом году завершится один из важнейших этапов превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. На декабрь запланировано введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента, установленного еще раньше", — заявил Порошенко в ходе памятных мероприятий, посвященных 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

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    Ранее президент Украины уже заявлял, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции должна стать "местом новых прогрессивных технологий".

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