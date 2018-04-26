Порошенко назвал Чернобыль местом новых прогрессивных технологий

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции должна стать местом новых прогрессивных технологий.

Инфографика. Чернобыль: планетарная катастрофа в цифрах и фактах

"Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986 года. Чернобыль навсегда останется незаживающей раной на сердце страны, на сердцах миллионов людей… И сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. "Чернобыльская авария. Страшная катастрофа, которая разрушила миллионы жизней. Трагедия для Украины и всего мира. Помним", — написал он на своей странице в Facebook.

Справка

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади).

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В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.