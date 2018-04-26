Чернобыль: планетарная катастрофа в цифрах и фактах

В Украине и во всем мире 26 апреля отмечается 32-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Взрыв на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года повлек за собой выброс 190 тонн радиоактивных веществ. Площадь радиоактивного загрязнения составила 160 тысяч квадратных километров.

По данным Всемирной организации здоровья, общее число погибших в результате аварии на ЧАЭС достигло 4 тысяч человек, из которых 31 — жертвы первых часов и дней после взрыва. Также 134 рабочих станции получили высокую дозу облучения в день катастрофы.

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В Украине пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС считаются почти 2 миллиона человек, из них — более 418 тысяч детей.

В конце 2016 года над саркофагом на ЧАЭС была установлена новая арка. Стоимость работ по строительству конфаймента 2,15 миллиарда евро.

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