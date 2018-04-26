Зона отчуждения ЧАЭС: что делать с землей?

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

26 апреля — годовщина аварии на ЧАЭС. В этот день 32 года назад произошла одна из крупнейших техногенных катастроф — взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС, который полностью разрушил реактор. Тогда общий выброс радиоактивных материалов составил 50 млн кюри. Это эквивалент 500 атомных бомб, которые сбросили на Хиросиму. Радиоактивное облако, которое образовалось после аварии, накрыло большую часть Европы и дошло до восточного побережья США.

Через 36 часов после взрыва началось отселение жителей Припяти и других поселков. Всего прошла эвакуация больше 200 тыс человек из 70 городов, сел и поселков. После чего была создана зона отчуждения общей территорией в почти 3 тыс квадратных километров. Сейчас, спустя 32 года, зона отчуждения уже не так страшна. Появляются проекты по её реновации и инвестиционные предложения.

Каким будет будущее чернобыльской зоны отчуждения и вернуться ли туда люди, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал администратор проекта www.chornobyl.com.ua Станислав Полесский.

Как зона отчуждения изменилась за годы после аварии на ЧАЭС? Насколько это удачная идея — превратить ее в инвестиционный проект?

— Зона отчуждения возрождается. Природа восстанавливается. То есть мы наблюдаем множество диких животных, которые снова вернулись в эти края. Радиация постепенно уходит. Некоторые элементы будут жить еще, конечно, тысячи и тысячи лет. Но вот по цезию, по стронцию активность уже довольно сильно упала. То есть полураспад произошел уже. И уже ознакомительные прогулки по зоне отчуждения сейчас проводятся официально. То есть это не вредит здоровью. Также люди работают вахтовым методом — 15 через 15 суток. Это считается безопасным.

Насколько безопасно заселять зону отчуждения?

— Смотрите, есть 10-километровая зона. Есть 30-километровая. 30-километровая, насчет заселять я точно вам не скажу, я — не эколог. Но думаю, что заселять пока еще все-таки рано.

РИА Новости Украина Чернобыль: планетарная катастрофа в цифрах и фактах

Что касается строительства в зоне отжуднеия солнечных электростанций, насколько это перспективный проект?

— Солнечная электростанция находится, насколько мне известно, недалеко от самой ЧАЭС. Я думаю, что это очень даже позитивный проект, хороший, потому что эту территорию нужно как-то использовать в благих целях для государства. И это очень даже достойный проект.

Насколько безопасно строить такие солнечные электростанции в зоне отчуждения?

— Абсолютно безопасно. Особо ее много людей обслуживать не должно. Да и территория под это строительство вычищена, насколько мне известно, от радионуклидов. Там поменян грунт.

Что касается ветряных электростанций, такая идея всерьез обсуждается?

— Ветряные электростанции — да, был проект, я точно не скажу, подтвердили его или нет. Но тоже довольно-таки хороший проект. Почему бы и нет. Использовать эту землю во благо.

Какие еще можно проекты там развивать?

— Насчет культур для биотоплива, тоже, думаю, что это вполне реально. Единственное только, что нужно, чтобы подтвердили эти все проекты. Этим будет кто-то заниматься, чтобы были инвестиции. И я считаю, что нужно развивать туризм, потому что множество людей со всего мира хотят побывать в Чернобыле, посмотреть на то, что осталось, посмотреть на этот музей СССР и как происходила самая масштабная техногенная катастрофа в мире.

Associated Press Mykola Lazorenko Чернобыльская АЭС, 26 апреля 2006 г

Какие направления туризма могут быть? Экстремальный, экологический, игровой, фото-сафари?

— Есть фото-туры. Есть индивидуальные туры. Есть групповые туры. И недавно открыли экскурсии на саму ЧАЭС. Это очень интересное времяпровождение.

Что там можно увидеть?

— Можно увидеть блочный щит управления, саму станцию вокруг, некоторые технологические узлы, и про все это послушать от специалистов.

Напомним, первый заместитель генерального директора ЧАЭС Валерий Сейда в эфире "ГС" рассказал, что станция выйдет из эксплуатации, когда ему исполнится 101 год. По его словам, работы на ЧАЭС ведутся полным ходом: ожидается, что в этом году будет запущен новый безопасный конфайнмент, после чего начнется демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие".