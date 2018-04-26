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    Фотоленты

    Годовщина аварии на ЧАЭС. В Киеве ночью почтили память погибших

    Тема:

    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя (140)

    (обновлено: )9210
    Возложение цветов к Мемориальному кургану Героям Чернобыля в Киеве
    Возложение цветов к Мемориальному кургану Героям Чернобыля в Киеве
    Возложение цветов к Мемориальному кургану Героям Чернобыля в Киеве
    Возложение цветов к Мемориальному кургану Героям Чернобыля и молебен в Киеве
    Возложение цветов к Мемориальному кургану Героям Чернобыля и в Киеве в ночь на 26 апреля
    Молебен у Мемориального кургана Героям Чернобыля в Киеве
    Возложение цветов к Мемориальному кургану Героям Чернобыля и в Киеве в ночь на 26 апреля
    Молебен у Мемориального кургана Героям Чернобыля в Киеве
    Возложение цветов к Мемориальному кургану Героям Чернобыля и молебен в Киеве
    Акция памяти у Мемориального кургана Героям Чернобыля в Киеве
    Акция памяти у Мемориального кургана Героям Чернобыля в Киеве
    Возложение цветов к Мемориальному кургану Героям Чернобыля в Киеве
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Возложение цветов к Мемориальному кургану Героям Чернобыля в Киеве
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Возложение цветов к Мемориальному кургану Героям Чернобыля в Киеве
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Возложение цветов к Мемориальному кургану Героям Чернобыля и молебен в Киеве
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" и молебен в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Возложение цветов к Мемориальному кургану Героям Чернобыля и в Киеве в ночь на 26 апреля
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" и в Киеве в ночь на 26 апреля
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Молебен у Мемориального кургана Героям Чернобыля в Киеве
    Молебен у Мемориального кургана "Героям Чернобыля" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Возложение цветов к Мемориальному кургану Героям Чернобыля и в Киеве в ночь на 26 апреля
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" и в Киеве в ночь на 26 апреля
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Молебен у Мемориального кургана Героям Чернобыля в Киеве
    Молебен у Мемориального кургана "Героям Чернобыля" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Возложение цветов к Мемориальному кургану Героям Чернобыля и молебен в Киеве
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" и молебен в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция памяти у Мемориального кургана Героям Чернобыля в Киеве
    Акция памяти у Мемориального кургана "Героям Чернобыля" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция памяти у Мемориального кургана Героям Чернобыля в Киеве
    Акция памяти у Мемориального кургана "Героям Чернобыля" в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве

    В ночь на 26 апреля к 32-й годовщине Чернобыльской катастрофы в Киеве состоялось возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля", передает корреспондент РИА Новости Украина.

    Новое хранилище отработанного ядерного топлива
    facebook.com/minpryrody
    Строительство нового хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС

    Мероприятие началось в 00.55 траурным шествием к Мемориальному кургану и продолжилось поминальным молебном в честь погибших в результате аварии на ЧАЭС.

    Смотрите также: Припять и зона ЧАЭС в снегу

    После завершения молебна прозвучали удары колокола, установленного на вершине кургана, а у мемориала зажгли свечи.

    В ночь на 26 апреля 1986 года ошибки персонала, работавшего на 4-ом блоке Чернобыльской АЭС, помноженные на ошибки конструкторов реактора РБМК (реактор большой мощности, канальный), а именно этот тип реактора использовался на ЧАЭС, привели к самой серьезной аварии в истории мировой атомной энергетики. Эта авария стала крупной техногенной и гуманитарной катастрофой 20-го века.

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