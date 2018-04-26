Годовщина аварии на ЧАЭС. В Киеве ночью почтили память погибших

В ночь на 26 апреля к 32-й годовщине Чернобыльской катастрофы в Киеве состоялось возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля", передает корреспондент РИА Новости Украина.

Мероприятие началось в 00.55 траурным шествием к Мемориальному кургану и продолжилось поминальным молебном в честь погибших в результате аварии на ЧАЭС.

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После завершения молебна прозвучали удары колокола, установленного на вершине кургана, а у мемориала зажгли свечи.

В ночь на 26 апреля 1986 года ошибки персонала, работавшего на 4-ом блоке Чернобыльской АЭС, помноженные на ошибки конструкторов реактора РБМК (реактор большой мощности, канальный), а именно этот тип реактора использовался на ЧАЭС, привели к самой серьезной аварии в истории мировой атомной энергетики. Эта авария стала крупной техногенной и гуманитарной катастрофой 20-го века.