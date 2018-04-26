Замгендиректора ЧАЭС: станция выйдет из эксплуатации... не скоро

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Чернобыльскую АЭС окончательно выведут из эксплуатации уже в ближайшие годы. А объект "Укрытие" над разрушенным четвертым блоком ЧАЭС превратят в экологически безопасную систему. На это потратят еще более 6,5 млрд гривен бюджетных средств и еще около 300 млн евро международной помощи. В пояснительной записке у документу о новых объемах финансирования сказано, что запланированные на 2009-2012 годы работы не удалось завершить именно из-за недостатка финансирования.

SERGEI SUPINSKY / AFP Арка над объектом "Укрытие"на ЧАЭС

Теперь к 2020-му запланирован ввод в эксплуатацию второго хранилища отработанного ядерного топлива, промышленного комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов и завода по переработке жидких радиоактивных отходов, а также завершение ввода в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента над объектом "Укрытие" и начало работ по консервации блоков ЧАЭС и выводу из эксплуатации озера-охладителя.

Подробнее об амбициозном плане в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал первый заместитель генерального директора ЧАЭС Валерий Сейда.

В каком состоянии сейчас программа снятия с эксплуатации ЧАЭС? Оживят ли ее выполнение новые объемы финансирования?

— Сначала хотелось бы сказать, что внесены сейчас очередные изменения в общегосударственную программу снятия с эксплуатации и преобразования объекта "Укрытие" в экологически-безопасную систему. Первая общегосударственная программа законом была принята в 2009 году и введена в действие в 2010 году. В самом тексте этого закона сказано, что снятие с эксплуатации ЧАЭС должно завершиться где-то к 2064 году. В программе есть так называемые первоочередные мероприятия, которые готовятся каждый раз на пять лет, и под них планируется финансирование. Нынешнее изменение в закон предполагает актуализацию первоочередных мероприятий и рассмотрение, обоснование необходимого финансирования на завершение этих работ. Поэтому когда Вы сказали, что ЧАЭС будет полностью выведена в ближайшее время, это не совсем так. Ну, хорошо. Мне в том году исполнится как раз 101 год.

В каком состоянии сейчас сам проект? Были ли проблемы с реализацией запланированных мероприятий?

— Работы все ведутся. Уже близки к завершению крупные международные проекты. Как Вы сказали, были введены в эксплуатацию заводы по обращению с радиоактивными отходами. Ожидается, что в этом году будет введен в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент. И тогда после этого Украина должна будет начать выполнение обязательств перед международным сообществом, а именно, демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" внутри нового безопасного конфайнмента. Также в конце этого года ожидается начало горячих испытаний с реальным топливом на новом хранилище отработавшего ядерного топлива, которое сооружается также в рамках международных проектов.

Скриншот с видео Установка арки над четвертым энергоблоком ЧАЭС

Хранилище для отработанного топлива находится в состоянии готовности?

— Сейчас уровень выполнения строительно-монтажных работ приближается к 99%, проводятся последние испытания, индивидуальные и комплексные так называемые холодные испытания. То есть без использования реального топлива. И планируется, что в декабре этого года начнутся уже испытания так называемые горячие, с использованием реального топлива.

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Остальная часть станции, что с ней происходит? Там ведется какая-либо хозяйственная деятельность?

— Ведутся работы по снятию с эксплуатации. В 2015 году получено разрешение Государственной инспекции ядерного регулирования на начало первого этапа снятия с эксплуатации блоков ЧАЭС. Сейчас завершается разработка рабочей документации по созданию зон консервации наиболее загрязненного оборудования. Это реакторы и контуры многократной принудительной циркуляции. Также ведутся работы по демонтажу оборудования в наиболее чистой части блоков. Это машинные залы пока Блоков 1, 2, что тоже является частью работ по снятию с эксплуатации. И подготовка, естественно, новых хранилищ и новых объектов для обращения с демонтированным оборудованием и теми радиоактивными отходами, которые будут образовываться при выполнении работ.

Нужно ли будет строить конфайнмент на другие энергоблоки ЧАЭС? Насколько сложные эти работы?

— На других блоках работы не настолько масштабны и не настолько тяжелые, как на объекте "Укрытие", то бишь на четвертом блоке, поскольку там все-таки и уровни, параметры радиационной обстановки значительно более благоприятные по сравнению с объектом "Укрытие". И там на них выполнятся будут относительно стандартные работы, которые проводятся и на других энергоблоках других АЭС, которые снимаются с эксплуатации. Поэтому когда мы говорим о консервации, это имеется в виду, что будет значительно сокращен объем технического обслуживания, и блоки переведут в так называемое состояние хранения под наблюдением, с целью, чтобы за счет радиоактивного распада значительно снизился уровень радиоактивности наиболее загрязненных конструкций, чтобы можно было проводить их демонтаж, чтобы дозовые нагрузки на людей были значительно более низкими. Дозовые нагрузки — это наш сленг. Со значительно более низкими дозами облучения тех людей, которые будут выполнять эти работы.

Какое влияние на сегодняшний день ЧАЭС имеет на наши электросети?

— Мы, как обычные потребители, потребляем из энергосистемы электрическую энергию. Но мы не генерируем электрическую энергию сейчас. Да, на площадке ведутся сооружения солнечных батарей, первый объект, о котором уже сообщения были в печати неоднократно, но это не объект ЧАЭС.

Скриншот с видео Установка арки над четвертым энергоблоком ЧАЭС

Как сообщалось, в середине марта объект "Укрытие" на ЧАЭС накрыли герметичной защитной мембраной. Ее установление является ключевым этапом на пути введения саркофага в эксплуатацию.