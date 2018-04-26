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    Аналитика и комментарии

    Годовщина Чернобыля: риски украинской атомной энергетики

    Тема:

    32-я годовщина аварии на ЧАЭС (32)

    (обновлено: )24503
    Спустя тридцать с лишним лет после аварии на ЧАЭС, для Украины по-прежнему остается открытым вопрос: усвоены ли уроки Чернобыля, все ли сделано для недопущения подобных катастроф?
    Чернобыльская АЭС
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

    С момента катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло 32 года. Авария стала одной из самых тяжелых техногенных катастроф, последствия которой будут сказываться еще не одно десятилетие. В результате взрыва в атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ. 

    Чернобыль спустя 30 лет после аварии. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
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    26 апреля 1986 года в 01:23:47 на 4-м энергоблоке Чернобыльской  АЭС произошёл взрыв, который  полностью разрушил реактор. Здание  энергоблока частично обрушилось, при этом погибли два человека: один скончался сразу, второго успели доставить в госпиталь. В различных помещениях и на крыше начался пожар. В результате аварии произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ. По данным экспертов, суммарный выход радиоактивных материалов составил 50 млн. кюри, что равнозначно последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму.

    Причины аварии

    На сегодня единой версии причин аварии, с которой было бы согласно всё экспертное сообщество специалистов в области реакторной физики и техники, не существует. Обстоятельства расследования аварии были таковы, что (и тогда, и теперь) судить о её причинах и следствиях приходится специалистам, чьи организации прямо или косвенно несут часть ответственности за неё. В ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке ЧАЭС проводились испытания турбогенератора. Планировалось остановить реактор (при этом планово была отключена система аварийного охлаждения) и замерить генераторные показатели. Безопасно заглушить реактор не удалось — на энергоблоке произошел взрыв и пожар. 

    Последствия самой крупной за всю историю мирного атома техногенной катастрофы специалисты всего мира устраняют до сих пор. Человечество должно извлекать уроки из случившегося, иначе это может привести к новым, еще более серьезным техногенным и экологическим катастрофам. И ошибки такого рода исправить нельзя. В мире после аварий на атомных станциях были существенно пересмотрены требования к безопасности, в частности подходы к проектированию, строительству и эксплуатации. 

    Политическая целесообразность превалирует над безопасностью

    Эксперт Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Сергей Барбашов считает, что уровень безопасности на украинских атомных станциях достаточно высокий, и это, в том числе, подтверждают специалисты МАГАТЭ.

    "Однако, есть ряд проблем. В частности, на украинских станциях сейчас используется американское ядерное топливо. И нужно понимать, что оно в стадии опытно-промышленных испытаний. Как оно проходит, что там получается, какие характеристики, как оно уживается с российским топливом – это тема, практически закрыта для общественности. И не только – для научной общественности тоже. Те, люди, которые имеют информацию по этому поводу, ее просто не скажут. В частных разговорах со специалистами разных стран – да, могу подтвердить, что есть проблемы. Испытания нужно продолжать и честно о проблемах говорить, а все сводится, к сожалению, к политической целесообразности. И эта политическая целесообразность ставится выше вопросов безопасности. Та, информация, которая есть – не позволяет ни ругать, ни хватить американское топливо", — сказал Барбашов.

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    По его мнению, очень актуален вопрос и о том, как эти испытания топливом выдержит наше оборудование, которое было построено более 30 лет назад.

    "Наши реакторы действительно в большинстве своем заканчивают сроки эксплуатации. Но называть наши реакторы устаревшими неправильно. Проект реакторов ВВЭР признан лучшим в мире и никакие американские или канадские реакторы не идут в сравнение. Все, что нам необходимо – продлевать сроки эксплуатации оборудования и еще лет 20 наши реакторы смогут проработать", — подчеркнул Барбашов.

    По его словам, отказаться от атомной энергетики невозможно — сейчас более 50% всей электроэнергии в Украине вырабатывается атомными станциями, зимой — еще больше.

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    Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото

    "А внимание государства к этому вопросу — нулевое. В 2017 году приняли только стратегию развития энергетической отрасли и "атомка" там не в приоритете. То есть энергоснабжение зависит от "атомки", а внимание этой сфере никакого. Уже годами не могут принять единую госпрограмму развития отрасли. Хотя нам уже сейчас нужно решить, какого типа реакторы необходимы будут Украине, что необходимо строить – потому что это многолетний и долгосрочный процесс. А у нас до сих пор не могут выбрать проект, по которому достроить 3 и 4 блоки Хмельницкой АЭС", — отметил Барбашов.

    При этом за прошедшие годы, утверждает эксперт, в Украине происходит колоссальный отток кадров из атомной отрасли.

    "Утечка мозгов" происходит, потому что у нас нет условий, и лучшие специалисты уезжают – в Беларусь, Россию и Китай. Еще немного и не сможем даже сами готовить квалифицированные кадры",- констатировал Барбашов.

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    Опасные эксперименты

    Доцент кафедры АЭС Одесского национального политехнического университета Олег Зотеев также отмечает, что тот эксперимент, который проводится с ядерным топливом на атомных реакторах украинских АЭС, где применяется смешанное топливо, до конца не изучен.

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    "Говорить о последствиях использования в одном реакторе двух разных видов топлива можно будет только через какое-то время. Опыт применения смешанного топлива неоднозначен. Кроме того, общеизвестно, что американское ядерное топливо на мировом рынке проигрывает конкурентам. Что касается, социальной составляющей в отрасли – люди очень низко мотивированы, уровень оплаты труда говорит о том, что через несколько лет наши лучшие специалисты могут разъехаться в соседние страны, где уже действуют АЭС или еще строятся", — сказал Зотеев.

    Недофинансирование отрасли

    По мнению начальника учебно-тренировочного центра Хмельницкой АЭС Владимира Юсупова главные риски сейчас в атомной энергетике – это потерять квалифицированные кадры.

    "Нет конкурса на специальности, недобор, низкая мотивация в оплате труда и множество перспектив заграницей. Поэтому, квалифицированные специалисты и студенты после обучения заинтересованы работать за рубежом по своей специальности. Например, в Польше. Еще одна глобальная проблема – это недофинансирование отрасли, что не позволяет развиваться и в том, числе вкладывать в модернизацию энергоблоков", — сказал Юсупов. 

    Кроме того, подчеркнул эксперт, на украинских атомных станциях сейчас проходят эксперименты со смешанным ядерным топливом.

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    "Пока, все проходит без осложнений. Но это пока. Мы сейчас не понимаем последствий этих процессов. При этом давайте не забывать о том, что у нас истекает срок эксплуатации энергоблоков, которые были построены 30 и более лет назад. Продление сроков эксплуатации – это не просто набор слов, а целый процесс, который требует финансирования. Общая тенденция, которая сейчас существует, конечно, направлена на продление сроков эксплуатации, потому что мы зависимы от атомной энергетики. На Ровенской АЭС 2 блока продлены на 20 лет, на Южно-Украинской продлен блок на 10 лет, на Запорожской два блока продлевают. В следующем году, наша Хмельницкая станция также будет получать разрешение на продление сроков и останавливать один энергоблок на модернизацию. Наши главные опасения в том, чтобы у государства были достаточные средства для финансирования этого процесса", — отметил Юсупов.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Доктор физико-математических наук, профессор, завлаборатории радиоэкологической безопасности и радиационного мониторинга Научно-исследовательского предприятия "Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем" Григорий Коваленко считает, что главные риски в украинской атомной энергетике упираются в недостаток финансирования и кадровые проблемы.

    "Это сейчас основное. Советское ядерное прошлое дает нам достаточно оснований, чтобы говорить о прочности оборудования и возможности провести полноценную модернизацию имеющихся ресурсов", — заключил Коваленко. 

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