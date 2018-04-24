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    В Киеве прошел марш памяти ликвидаторов Чернобыльской трагедии

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    Несколько тысяч человек прошли во вторник маршем в память годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции по центру Киева - от станции метро "Университет" по Крещатику до Майдана Незалежности.
    informator.ua/Youtube

    Возглавили колонну вдовы ликвидаторов, среди участников были ликвидаторы аварии на ЧАЭС, члены организаций "Чернобыль 86", Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля со всей Украины, пишет Информатор.

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    necu.org.ua
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    Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

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