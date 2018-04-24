В Киеве прошел марш памяти ликвидаторов Чернобыльской трагедии

Возглавили колонну вдовы ликвидаторов, среди участников были ликвидаторы аварии на ЧАЭС, члены организаций "Чернобыль 86", Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля со всей Украины, пишет Информатор.

В центре столицы прошел молебен за погибших и живых.

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Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.