наверх
23.04.201801:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Чернобыльская АЭС за три дня до 32-летней годовщины катастрофы

    (обновлено: )49
    Чернобыльская атомная электростанция
    Чернобыльская атомная электростанция
    Чернобыльская атомная электростанция
    Чернобыльская атомная электростанция
    Чернобыльская атомная электростанция
    Чернобыльская атомная электростанция
    Чернобыльская атомная электростанция
    Чернобыльская атомная электростанция
    Чернобыльская атомная электростанция
    Чернобыльская атомная электростанция
    Чернобыльская атомная электростанция
    Чернобыльская атомная электростанция
    Чернобыльская атомная электростанция
    Чернобыльская атомная электростанция
    Защитная оболочка в форме арки "Укрытие-2", возведенное над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чернобыльская атомная электростанция
    Защитная оболочка в форме арки "Укрытие-2", возведенное над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чернобыльская атомная электростанция
    Рабочий измеряет уровень радиации в щитовой Чернобыльской АЭС.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чернобыльская атомная электростанция
    Рабочий измеряет уровень радиации в щитовой третьего энергоблока Чернобыльской АЭС.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чернобыльская атомная электростанция
    Щитовая третьего энергоблока Чернобыльской АЭС.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чернобыльская атомная электростанция
    Щитовая третьего энергоблока Чернобыльской АЭС.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чернобыльская атомная электростанция
    Щитовая третьего энергоблока Чернобыльской АЭС.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чернобыльская атомная электростанция
    Защитная оболочка в форме арки "Укрытие-2", возведенное над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чернобыльская атомная электростанция
    Защитная оболочка в форме арки "Укрытие-2", возведенное над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чернобыльская атомная электростанция
    Знак, предупреждающий о радиоактивности, на Чернобыльской АЭС.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чернобыльская атомная электростанция
    Аллея крестов с названиями отселенных деревень мемориального комплекса "Звезда Полынь", созданного к 25-летию со дня катастрофы на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС, в Чернобыле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чернобыльская атомная электростанция
    Аллея крестов с названиями отселенных деревень мемориального комплекса "Звезда Полынь", созданного к 25-летию со дня катастрофы на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС, в Чернобыле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чернобыльская атомная электростанция
    Туристы, перед входом в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Элиза МелианиФранцузская звезда Playboy поражает своими откровенными снимками19:59 22.04.2018
    Ситуация в ЕреванеАрмянский майдан. Между протестующими и полицией встали священники14:42 22.04.2018
    Пес Марутаро породы Шиба-инуНе пес, а просто душка. Лучшие кадры новой звезды Instagram08:56 22.04.2018
    Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге ДамаскаОжесточенные бои на юге Дамаска. Обстреливаются жилые кварталы05:33 22.04.2018
    Поливочная техника на улице в Москве во время сильного дождяМасштабный ураган в Москве02:50 22.04.2018
    Красная дорожка Венского бала в КиевеКрасная дорожка Венского бала в Киеве00:09 22.04.2018
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в КиевеРадикалы выгнали ромов и сожгли табор в Киеве21:16 21.04.2018
    Ямы на дорогах и тротуарах киевского ПодолаКиев после зимы. Пройдусь я по Подолу, на ямы погляжу18:45 21.04.2018
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в КиевеКличко и Шевченко встречают. Кадры передачи кубков Лиги чемпионов15:58 21.04.2018
    Все фотоленты
    Защитная оболочка в форме арки "Укрытие-2", возведенное над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.

    Госпредприятие "Чернобыльская АЭС" расширило экскурсионный маршрут по станции и открыло ряд объектов на станции для посещения, сообщила пресс-служба предприятия. Экскурсии в чернобыльскую зону отчуждения и непосредственно на станцию проходят уже много лет. Однако посещение помещений станции не входило в туристический маршрут.

    "Во время нашего тура вы сможете посетить знаменитый золотой коридор, который проходит через все энергоблоки станции, увидеть собственными глазами щит управления реактором, подойти вплотную к стенам четвертого энергоблока", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Возвращение в Припять через 30 лет

    В экскурсионный маршрут входит посещение смотровой площадки, с которой можно посмотреть на арку нового безопасного укрытия, кормление трехметровых чернобыльских сомов в водоеме-охладителе, а также обед с персоналом АЭС.

    Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

    Ссылки по теме:
    Теги: