Чернобыльская АЭС за три дня до 32-летней годовщины катастрофы

Госпредприятие "Чернобыльская АЭС" расширило экскурсионный маршрут по станции и открыло ряд объектов на станции для посещения, сообщила пресс-служба предприятия. Экскурсии в чернобыльскую зону отчуждения и непосредственно на станцию проходят уже много лет. Однако посещение помещений станции не входило в туристический маршрут.

"Во время нашего тура вы сможете посетить знаменитый золотой коридор, который проходит через все энергоблоки станции, увидеть собственными глазами щит управления реактором, подойти вплотную к стенам четвертого энергоблока", — говорится в сообщении.

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В экскурсионный маршрут входит посещение смотровой площадки, с которой можно посмотреть на арку нового безопасного укрытия, кормление трехметровых чернобыльских сомов в водоеме-охладителе, а также обед с персоналом АЭС.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.