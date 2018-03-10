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    Годовщины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер
    Аргентина отметила 204-ю годовщину обретения государственности
    07:21 26.05.2014
    22
    Аргентинцы отметили национальный праздник - 204-ю годовщину Майской революции, положившей начало истории аргентинской государственности.
    В тридцатикилометровой зоне вокруг Чернобыльской атомной электростанции
    Украина почтит память жертв аварии на Чернобыльской АЭС
    23:59 25.04.2014
    53
    Украина в субботу отдает дань памяти жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС - 28 лет назад на станции, расположенной на правом берегу реки Припять в 12 километрах от города Чернобыля взорвался четвертый энергоблок.
    Теракт в минском метро
    Годовщина теракта в минском метро - 15 жертв и поиск истины
    08:21 11.04.2014
    67Теракт в минском метро
    Самый крупный в истории Белоруссии теракт произошел три года назад - 11 апреля 2011 года. Взрыв на станции метро "Октябрьская" унес жизни 15 человек.
    Император Японии Акихито и его супруга Митико
    Император и императрица Японии празднуют изумрудную свадьбу
    11:35 10.04.2014
    82
    Император Японии Акихито и императрица Митико празднуют 55-ю годовщину со дня их бракосочетания.
    Римский форум
    Рим открывает новые туристические маршруты в честь императора Августа
    16:46 08.04.2014
    12
    Мультимедийной экскурсией по древним руинам Форума Августа, расположенном в историческом центре Рима, откроется в итальянской столице серия мероприятий, посвященных 2000-летию со дня смерти основателя Римской империи Октавиана Августа.
    Антинатовский митинг. Архивное фото
    Поминальные церемонии прошли в Сербии в годовщину бомбардировок НАТО
    17:47 24.03.2014
    6
    Серия памятных мероприятий прошла в Белграде и многих других городах Сербии в понедельник по случаю 15-летней годовщины со дня начала бомбардировок НАТО территории Союзной Республики Югославии.
    Тайфун
    Япония почтила минутой молчания память жертв землетрясения и цунами
    09:16 11.03.2014
    1
    Память погибших и пропавших без вести во время разрушительного землетрясения и цунами в Японии 11 марта 2011 года почтили минутой молчания. В траурной церемонии в Токио приняли участие 1200 человек, в том числе члены императорской семьи.
    Круизный лайнер Costa Concordia
    Скеттино выразил соболезнования в годовщину крушения Costa Concordia
    12:01 13.01.2014
    3
    Бывший капитан пассажирского корабля Costa Concordia Франческо Скеттино, проходящий главным обвиняемым по делу о крушении лайнера, в годовщину трагедии выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших.
    Первый секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын
    КНДР отмечает вторую годовщину правления Ким Чен Ына
    08:13 30.12.2013
    15
    Северная Корея отмечает в понедельник вторую годовщину вступления Ким Чен Ына в должность руководителя страны.
    Альбер Камю
    Исполняется 100 лет со дня рождения Альбера Камю
    09:36 07.11.2013
    44
    Альбер Камю (Albert Camus) родился 7 ноября 1913 года в городе Мондови (ныне Дреан, Алжир). Его отец, рабочий Люсьен Камю, погиб во время первой мировой войны. Мать, Катрин Элен Камю, работала уборщицей.
    Акция, посвященная 69-летию освобождения Украины от фашизма
    Акция, посвященная 69-летию освобождения Украины от фашизма 
    16:45 26.10.2013
    37Празднование годовщины освобождения Украины от фашистов - 2013
    По информации пресс-службы Партии регионов, в мероприятии приняли участие более 20 тысяч человек.
    Возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Киеве, архивное фото
    В Киеве отмечают 69-ю годовщину освобождения Украины от фашистов
    11:19 26.10.2013
    181Празднование годовщины освобождения Украины от фашистов - 2013
    Участники акции утром в субботу возложили цветы к памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.
    Беспорядки произошли в Мехико в 45-ю годовщину расстрела студентов
    09:25 03.10.2013
    5
    Массовые беспорядки произошли в среду в мексиканской столице Мехико во время марша по случаю 45-й годовщины расстрела студенческой демонстрации в Тлателолько, задержаны 50 человек.
    Ким Чен Ын
    СМИ: лидер КНДР выразил восхищение политическими достижениями КНР
    12:04 30.09.2013
    6
    Руководитель КНДР Ким Чен Ын поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 64-й годовщиной со дня основания Китая. Поздравительную телеграмму также подписали председатель президиума Верховного народного собрания КНДР.
    Армения - Ереван
    Армения отмечает 22-ю годовщину независимости
    12:09 21.09.2013
    8
    Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного Совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика.
    Чилийцы отмечают 40 лет свержения Сальвадора Альенде, лежа на улицах
    10:33 11.09.2013
    4
    Чили отмечает в эти дни 40 лет со дня свержения и гибели президента Сальвадора Альенде, заговор против которого был организован военными во главе с генералом Аугусто Пиночетом.
    Мероприятия в память о трагедии ярославского Локомотива
    В Ярославской области почтят память, погибших хоккеистов "Локомотива"
    11:29 07.09.2013
    15
    Самолет Як-42, на борту которого находилось 45 человек - 37 хоккеистов и членов тренерского штаба "Локомотива" и 8 членов экипажа, разбился при взлете из аэропорта "Туношна". Выжил только бортинженер Александр Сизов.
    Луцкий замок
    Годовщина трагических событий на Волыни
    10:28 14.07.2013
    17Годовщина трагических событий на Волыни
    14 июля в Луцке пройдут траурные мероприятия в память жертв трагических событий на Волыни – произошедшего 70 лет назад украинско-польского конфликта, сопровождавшегося массовыми убийствами мирного населения с обеих сторон.
    Львовский железнодорожный вокзал
    Львов в субботу празднует 757-летие
    16:13 11.05.2013
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    Западноукраинский Львов в субботу отмечает 757-летие со дня основания, по этому случаю в центре города прошел праздничный парад, в котором приняли участие более 2 тысяч человек.
    Дезактивация зданий Чернобыльской АЭС
    Чернобыль. Записка очевидца
    15:47 26.04.2013
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    Аварию на Чернобыльской АЭС, случившуюся 26 апреля 1986 года, чаще всего называют Чернобыльской катастрофой. И не зря - ликвидация ее последствий требует огромных сил и средств до сих пор.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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