Украина в субботу отдает дань памяти жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС - 28 лет назад на станции, расположенной на правом берегу реки Припять в 12 километрах от города Чернобыля взорвался четвертый энергоблок.
Мультимедийной экскурсией по древним руинам Форума Августа, расположенном в историческом центре Рима, откроется в итальянской столице серия мероприятий, посвященных 2000-летию со дня смерти основателя Римской империи Октавиана Августа.
Память погибших и пропавших без вести во время разрушительного землетрясения и цунами в Японии 11 марта 2011 года почтили минутой молчания. В траурной церемонии в Токио приняли участие 1200 человек, в том числе члены императорской семьи.
Бывший капитан пассажирского корабля Costa Concordia Франческо Скеттино, проходящий главным обвиняемым по делу о крушении лайнера, в годовщину трагедии выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших.
Альбер Камю (Albert Camus) родился 7 ноября 1913 года в городе Мондови (ныне Дреан, Алжир). Его отец, рабочий Люсьен Камю, погиб во время первой мировой войны. Мать, Катрин Элен Камю, работала уборщицей.
Руководитель КНДР Ким Чен Ын поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 64-й годовщиной со дня основания Китая. Поздравительную телеграмму также подписали председатель президиума Верховного народного собрания КНДР.
Самолет Як-42, на борту которого находилось 45 человек - 37 хоккеистов и членов тренерского штаба "Локомотива" и 8 членов экипажа, разбился при взлете из аэропорта "Туношна". Выжил только бортинженер Александр Сизов.
14 июля в Луцке пройдут траурные мероприятия в память жертв трагических событий на Волыни – произошедшего 70 лет назад украинско-польского конфликта, сопровождавшегося массовыми убийствами мирного населения с обеих сторон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".